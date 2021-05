Barna: Chirica și-a schimbat tricoul roşu cu tricoul galben, dar şi-a păstrat apucăturile PSD-iste

Co-preşedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat despre primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, că, deşi ”a schimbat geaca roşie cu cea galbenă”, referindu-se că acesta a schimbat formaţiunea politică şi a trecut de la PSD la PNL, are ”excese pesediste”.

”La Iaşi e o situaţie particulară pentru că actualul primar al Iaşiului, deşi a evoluat, să spun aşa, politica ca tip de geacă din păcare are excese pesediste. Adică nu mai are geacă roşie, are geacă galbenă. E o metaforă cunoscută cu nişte preşedinţi de partide care schimbă nişte geci de o culoare sau alta. Domnul Chirica, deşi şi-a schimbat tricoul roşu cu tricoul galben, şi-a păstrat, din păcate pentru el şi pentru PNL, apucăturile PSD-iste”, a declarat Dan Barna.