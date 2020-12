Barna, după consultări: Suntem foarte optimişti că vom ajunge la o soluţie, că vom avea o majoritate stabilă şi echilibrată

Liderii USR PLUS au declarat, luni, după consultările de la Cotroceni, că sunt optimişti că se va ajunge la un acord pentru formarea unei majorităţi de centru-dreapta. Alianţa USR PLUS l-a propus pe Dacian Cioloş pentru funcţia de premier, dar anunţă că în următoarele zile vor continua negocierile cu celelalte partide.

”Suntem foarte optimişti că vom ajunge la o soluţie că vom avea o majoritate stabilă şi echilibrată. E important ca această coaliţie să nu fie una pentru 6 luni, un an, ci să fie una pentru 4 ani. Am prezentat şi susţinut propunerea USR-PLUS de premier Dacian Cioloş”, a afirmat dan Barna, luni, după consultările de la Cotroceni.

Potrivit acestuia, USR-PLUS a prezentat diverse soluţii prin care această coaliţie să fie una echilibrată şi stabilă. ”În situaţia în care PNL va opta pentru preşedinţia Camerei, miza este foarte clară, după ce vom reuşi să găsim o soluţie echilibrată, şansa României va fi una reală. Preşedintele a exprimat că îşi doreşte să se realizeze coaliţia PNL, USR-PLUS şi UDMR. Suntem pregătiţi să găsim această soluţie şi avem toată încrederea că vom ajunge la o soluţie”, a mai afirmat Barna.

La rândul său, liderul PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat că Alianţa îşi doreşte o coaliţie pentru următorii patru ani.

”USR-PLUS îşi doreşte o coaliţie de centru-dreapta care să guverneze cu un mandat de 4 ani de zile. De aceea noi am insistat să începem discuţiile şi pe programul de guvernare, dar şi pe construcţia coaliţiei. Nu vrem nicio formulă în care PSD să fie implicat formal, pe faţă sau pe sub masă, nici un Guvern, nici în Parlament. Acesta e motivul în care am mers şi mergem deschişi la discuţii, fără linii roşii, dar cu o soluţie echilibrată. Noi vrem o construcţie bazată pe încredere, de aceea am spus că avem o opţiune şi pentru premier şi pentru Camera Deputaţilor şi Senatul are un rol important în ierarhia statului, dar majorităţile se construiesc şi se deconstruiesc în Camera Deputaţilor. De aceea noi avem opţiuni şi pentru premier şi pentru şefia Camerei. Am pornit cu premisa că vom găsi împreună înţelepciunea pentru a finaliza aceste negocieri care trebuie să includă şi programul de guvernare”, a declarat Cioloş.

Cioloş a mai precizat că este nevoie de echilibru. ”Între cele două - premier şi preşedinţia Camerei - pentru noi e important să existe un echilibru, respectând proporţiile. Există pe lângă Cameră şi Senatul, deci există soluţii dacă există deschidere. Noi ne dorim să discutăm cu formulele deschide pe masă şi mai puţin cu ultimatumul”, a m ai afirmat Cioloş.

La rândul său, liderul USR Dan Barna a precizat că preşedintele Klaus Iohannis a fost de acord cu negocierea tuturor funcţiilor. ”În acest moment, preşedintele a exprimat continuarea negocierilor. Am spus că nu se poate pune problema unui acord în care o parte se tranşează prin votul parlamentarilor şi un altul în care partidele negociază lucrurile. Nu putem veni la guvernare cu un picior rupt, nu va fi o stabilitate a coaliţiei astfel. De aceea, preşedintele a agreat această opţiune, negocierea tuturor funcţiilor”.

Potrivit liderilor USR PLUS toate lucrurile trebuie discutate în interiorul negocierilor. ”Ne-a spus că aceste lucruri din punctul dânsului de vedere trebuie discutate în cadrul coaliţiei şi dânsul aşteaptă să vadă soluţiile pe care le propunem fiind deschis la o variantă prin care putem finaliza o coaliţie PNL, USR-PLUS, UDMR.