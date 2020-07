Barna la protest? ”Am trecut prin Piaţa Victoriei în drum spre casă”

Liderul USR, Dan Barna, acuzat de premierul Ludovic Orban că a participat la protestul din Piaţa Victoriei, chiar după ce au avut o întâlnire pentru discuţii despre alegerile din Bucureşti, afirmă că doar a trecut prin piaţă în drumul său spre casă.

”Nu am participat la protestul din Piaţa Victoriei. Premierul Orban şi publicaţiile care i-au preluat afirmaţiile trebuie să corecteze acest fake news”, a scris Dan Barna, duminică seară, pe Facebook.

Acesta a prezentat situaţia ”pe larg”.

”În acest weekend am fost la Sibiu, în circumscripţie. Am revenit în Bucuresti cu maşina familiei pentru o întâlnire pe care o aveam programată, alături de Dacian Cioloş, la Guvern, cu premierul Orban pentru a continua discuţiile despre o soluţie pentru Bucureşti prin care Gabriela Firea şi ceilalţi primari PSD de sectoare să se mute din birouri pe pereţii cu tablourile foştilor primari. Soţia m-a lăsat la Guvern, plecând acasă cu maşina. După întâlnire am decis să plec pe jos spre casă în loc să chem un taxi pentru plăcerea unei plimbări şi ocazia de a trece pe la târgul de la Muzeul Ţăranului Român. Am traversat deci prin Piaţa Victoriei, drumul firesc spre casă. M-am oprit câteva minute să răspund unor întrebări ale unor cetăţeni după care mi-am continuat drumul”, a mai scris Barna.

Acesta a explicat că nu împărtăşeşte opiniile celor care au protestat în piaţă.

”Nu am fost la protestul din Piaţa Victoriei. Nu aveam ce să caut acolo. Nu împărtăşesc în nici un fel convingerile acelor oameni. Am trecut prin Piaţa Victoriei în drum spre casă după întâlnirea cu premierul de la Palatul Victoria”, a mai scris Barna.

Persoane care nu cred în coronavirus şi acuză abuzuri ale autorităţilor au protestat,duminică în Piaţa Victoriei, fără măşti de protecţie şi fără a respecta distanţa fizică.