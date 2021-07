Barna: Premierul m-a sunat azi dimineaţă şi mi-a spus că vrea să îl remanieze pe Alexandru Nazare

Vicepremierul Dan Barna a precizat că a primit joi dimineaţă, la prima oră, un telefon de la premierul Florin Cîţu care i-a comunicat că intenţionează să îl remanieze pe Alexandru Nazare de la Ministerul Finanţelor. Liderul USR PLUS a adăugat că nu a avut obiecţiuni în acest sens, iar prim-ministrul i-a mai spus că i-a solicitat demisia lui Nazare cu o zi şi jumătate înainte.

„Azi de dimineaţă, la prima oră m-a sunat şi mi-a spus că îl va retrage pe ministrul Finanţelor, că va cere remanierea ministrului Finanţelor. Cu o zi şi jumătate înainte mi-a spus că i-a solicitat demisia, cum de altfel a anunţat şi în conferinţa de presă”, a declarat Dan Barna.

Întrebat dacă a fost de acord imediat cu propunerea de revocare a premierului şi ce explicaţie a primit de la Florin Cîţu privind motivul revocării, Barna a răspuns: „Ştiam că există o situaţie de comunicare dificilă între prim-ministru şi ministrul Finanţelor”.

„Mai menţionase domnul premier acest lucru în alte întâlniri. A spus că nu mai funcţionează colaborarea şi că a decis să facă această remaniere. Fiind o nominalizare din portofoliul PNL, am respectat decizia, nu am avut obiecţiuni. Au mai fost diverse blocaje ale unor acte normative la Ministerul de Finanţe, unele s-au deblocat, altele, din păcate, nu. E întotdeauna loc de o colaborare mai bună, mai ales cu Finanţele care este unul dintre ministerele cheie în funcţionarea unui Guvern şi sperăm ca următorul ministru al Finanţelor, atunci când va fi nominalizat, să asigure o colaborare şi funcţionare mai bună a acestui minister. Este ceea ce ne dorim pentru că miza sunt acele reforme despre care am tot vorbit, unele dintre ele sunt dependente direct de reactivitatea Ministerului de Finanţe”, a completat vicepremierul care a adăugat că nu este rolul său să facă evaluarea, în condiţiile în care este un portfoliu care aparţine PNL.

Aflați amănunte de pe news.ro.