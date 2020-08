Baronul Arsene de la Neamţ distruge concurenţa din Iaşi cu complicitatea funcţionarilor statului

Omul de afaceri ieşean este Marian Iacomi, care în noiembrie 2017 a cumpărat balastiera de la Cristeşti, însă autorităţile nu i-au eliberat nici în prezent licenţa de exploatare a pietrişului. Jurnaliştii “Ziarului de Iaşi” au scris despre cazul strigător la cer al acestuia în cursul anului trecut. Atunci, jurnaliştii au scris despre faptul că omul de afaceri a cumpărat balastiera, însă Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) nu dorea să îi dea licenţa de exploatare, în spate fiind Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, un apropiat al lui Liviu Dragnea. Cu alte cuvinte, nu se putea folosi de bunurile cumpărate. Iacomi a făcut un credit de un milion de euro la momentul respectiv cu care a cumpărat balastiera şi apoi alţi bani cu care a cumpărat utilaje.

Ulterior, el a angajat 30 de muncitori. Pentru că nu avea bani să achite ratele la bancă, el a început să-şi vândă din utilaje şi să-şi concedieze muncitorii pe care îi adunase cu greu. Salvarea i-a venit ieşeanului prin prisma faptului că o altă firmă care exploatează pietriş pe râul Siret, aflată la 20 de kilometri de balastiera ieşeanului, i-a cerut acestuia din urmă să-i închirieze utilajele şi să-i transporte pietriş. Asta cu contract de închiriere. Interesant de precizat este că firma respectivă, Romserv SRL, aparţine unui liberal din Bacău, cu care Arsene se afla în război de câţiva ani. Iacomi a acceptat contractul, însă urma să înceapă coşmarul. Balastiera a început să fie supravegheată de către un inspector de control de la Administraţia Bazinală de Apă “Siret” care a început să “viziteze” balastiera. Aceste vizite s-au soldat cu o amendă pe măsură, încasată atât de afaceristul din IaşI, cât şi cel din Bacău, fiecare câte 80.000 de lei.

Unii primesc avertismente, alţii amenzi grase

Marian Iacomi spune că a contestat amenda în instanţă, deoarece nu i se pare drept ce i s-a întâmplat. “Eu am închiriat utilajele către firma Romserv, adică basculantele, un excavator şi o volă de încărcat. Cu contract de închiriere. Apoi, mi-a solicitat să-i transport şi pietriş la diverse comenzi, totul legal, din perimetrul balastierei sale, are licenţă. Apoi am început să fim vizitaţi de către un domn inginer, Viorel Platon, care lucrează la Administraţia Bazinală din Bacău. Firmei mele i-a dat amendă de 80.000 de lei pentru exploatare ilegală, iar celeilalte, din Bacău, tot 80.000 de lei, pentru exploatare neconformă. Eu nu mă las intimidat, chiar dacă Ionel Arsene mă urmăreşte peste tot”, ne-a spus ieri Marian Iacomi.

Cei de la firma Romserv care au “încasat” şi ei amendă de 80.000 de lei, au spus că instituţia nu a dat niciodată amenzi aşa mari, ci doar avertismente. “Se vede că este lucrătură politică. În ultimii trei ani, instituţia nu a dat decât avertismente. Presa din Bacău a relatat de multe ori că firmele interpuşilor lui Arsene exploatează ilegal însă nu au primit decât avertismente”, ne-a spus un director din conducerea firmei Romserv. Culmea este că Ionel Arsene i-a propus ieşeanului să îi cumpere bunurile balastierei, dându-i de înţeles că nu va apuca niciodată să exploateze minerale din balastieră. “Ginel Vlăsie, cumătrul domnului Ionel Arsene, m-a chemat la restaurantul Turnul Berarilor din Piatra Neamţ şi mi-a propus să vând balastiera cu 600.000 de euro, în condiţiile în care eu am achiziţionat-o cu 900.000 de euro. I-am propus să fim amândoi asociaţi, însă după o săptămână mi-au spus că nu mă vor în preajmă”, ne-a mai spus Marian Iacomi.