Basarabenii care vin în Iași vor putea trece vama mai repede. Cine intră în noul sistem de control simplificat și ce se schimbă de luna viitoare?

România va introduce, treptat, un nou sistem digital de control la frontieră, menit să reducă aglomerația și să crească securitatea la punctele de trecere. Cum spre sfârșit de săptămână mulți basarabeni vin la Iași pentru cumpărături sau evenimente, sistemul ar putea însemna cozi mai scurte în vamă în următoarele luni.

Potrivit unei informări recente a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), începând cu 12 octombrie 2025 România va introduce Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen.

Fotografie și amprente: ce se schimbă?

Sistemul va fi implementat treptat, inițial în anumite puncte de frontieră, urmând ca până la aproximativ cinci-șase luni să fie extins pe întreaga graniță externă. După asta, la prima trecere prin vamă, polițistul de frontieră va colecta pașaportul, va face o fotografie și va preleva patru amprente digitale, pentru a crea un dosar individual. La călătoriile următoare, verificarea se va face mai rapid, pe baza datelor biometrice, iar ștampila manuală va fi eliminată treptat.

„Pe durata perioadei de progresivitate, documentele de călătorie ale persoanelor vizate vor continua să fie ștampilate la intrare și la ieșire, ștampilarea manuală încetând odată cu operaționalizarea completă a sistemului”, arată MAI.

Dacă toate condițiile legale sunt respectate, persoana poate intra în țară, iar sistemul EES înregistrează automat intrarea și durata șederii. Dacă nu sunt respectate, intrarea este refuzată, se trece în sistem, iar vameșul informează persoana. În acest fel, cozile din vamă care ajung acum și la o oră sau chiar mai mult ar putea fi reduse serios.

Sistemul se aplică cetățenilor țărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană (UE) și vin pentru șederi scurte, până la 90 de zile, inclusiv cetățenilor Republicii Moldova, dar și cetățenilor terți care sunt membri ai familiei unui cetățean al UE și nu dețin un permis de ședere.

Cine nu intră în sistem

Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care prelevarea amprentelor nu este posibilă nu vor fi înregistrați biometric, iar cei care au viză sau permis de ședere pe termen lung nu intră în sistem.

Scopul EES este să facă trecerea frontierei mai sigură și mai rapidă și să permită autorităților să urmărească mai ușor cât timp stă fiecare persoană în Spațiul Schengen. Datele colectate vor fi păstrate între 3 și 5 ani, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. Călătorii care au documente speciale sau excepții trebuie să le aibă la control pentru a evita întârzierile.

