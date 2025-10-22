MICA PUBLICITATE
SPORT

Baschet masculin: Corona Braşov – CSM Oradea, scor 85-90, în grupa C a FIBA Europe Cup

De Redacția
miercuri, 22 octombrie 2025, 21:17
1 MIN
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins miercuri, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 90-85 (44-49), în etapa a II-a din grupa C a FIBA Europe Cup. CS Vâlcea joacă în deplasare cu Dinamo Sassari.

Principalii marcatori ai meciului au fost Fofana 25 puncte, Măciucă 12, Antonescu 10, pentru Corona, respectiv Nzekwesi 21, Richard 19, Bropleh 16, Sy 14, pentru CSM Oradea.

La debutul în competiţie, Corona Braşov a pierdut în deplasare cu formaţia turcă Aliaga Petkimspor, scor 74-85, iar CSM Oradea a dispus pe teren propriu de AEK Larnaca, scor 89-75.

În timp ce Corona Braşov a jucat preliminarii (83-69 şi 95-64 cu BC Dnipro), vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, dar nu a trecut mai departe.

Repartizată direct în faza grupelor, CS Vâlcea a debutat cu un eşec în grupa G, scor 72-91 cu echipa germană RASTA Vechta, iar în această seară joacă în deplasare, cu Dinamo Sassari.

În runda a treia, echipele româneşti vor evolua, în 29 octombrie, după programul: Aliaga Petkimspor – CSM Oradea, AEK Larnaca – Corona Braşov şi CS Vâlcea – Sporting CP.

Etichete: baschet masculin, Corona Braşov, CSM Oradea

© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
