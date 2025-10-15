MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup

De Redacția
miercuri, 15 octombrie 2025, 21:30
1 MIN
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup

Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă.

La debutul în competiţie, Corona Braşov a pierdut în deplasare cu formaţia turcă Aliaga Petkimspor, scor 74-85 (35-50), în grupa C. Corona a început parcursul în preliminarii, în care a eliminat BC Dnipro (83-69, 95-64).

În următorul meci, Corona Braşov va juca pe teren propriu, cu vicecampioana CSM Oradea, în 22 octombrie.

La rândul său, în aceeaşi grupă, CSM Raiffeisen Oradea a învins, pe teren propriu, formaţia cipriotă AEK Larnaca, scor 89-75 (44-36). Vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, dar nu a trecut mai departe.

Repartizată direct în faza grupelor, CS Vâlcea a fost învinsă, pe teren propriu, de echipa germană RASTA Vechta, scor 91-72 (47-35), la debutul în grupa G.

În etapa a II-a, CS Vâlcea va juca în deplasare, cu Dinamo Sassari, în 22 octombrie.

Etichete: Corona Braşov, cs valcea, CSM Oradea, FIBA Europe Cup

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network