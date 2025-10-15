Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup

Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă.

La debutul în competiţie, Corona Braşov a pierdut în deplasare cu formaţia turcă Aliaga Petkimspor, scor 74-85 (35-50), în grupa C. Corona a început parcursul în preliminarii, în care a eliminat BC Dnipro (83-69, 95-64).

În următorul meci, Corona Braşov va juca pe teren propriu, cu vicecampioana CSM Oradea, în 22 octombrie.

La rândul său, în aceeaşi grupă, CSM Raiffeisen Oradea a învins, pe teren propriu, formaţia cipriotă AEK Larnaca, scor 89-75 (44-36). Vicecampioana României a început sezonul în preliminariile Ligii Campionilor, dar nu a trecut mai departe.

Repartizată direct în faza grupelor, CS Vâlcea a fost învinsă, pe teren propriu, de echipa germană RASTA Vechta, scor 91-72 (47-35), la debutul în grupa G.

În etapa a II-a, CS Vâlcea va juca în deplasare, cu Dinamo Sassari, în 22 octombrie.

Publicitate și alte recomandări video