Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu DEAC Debrecen în primul amical din intersezon

Vicecampioana CSM Oradea a disputat marţi, în deplasare, primul meci amical din intersezon şi s-a impus în faţa formaţiei ungare DEAC Debrecen, scor 75-68 (40-37).

Programul meciurilor amicale următoare pentru jucătorii antrenaţi de Cristi Achim este: CSM Oradea – CSM Târgu Mureş (5 septembrie şi 6 septembrie, dar al doilea fără public), Szolnok – CSM Oradea (9 septembrie), plus cele din cadrul Turneului Memorial ”Toni Alexe”, CSM Oradea – Borac Cacak (12 septembrie) şi CSM Oradea – CS Vâlcea (14 septembrie).

Debutul în noul sezon va avea loc în 19 septembrie, atunci când vicecampioana României va susţine primul meci din cadrul turneului preliminar al Ligii Campionilor, cu Antwerp Giants, la Samokov.

Dacă nu se va califica mai departe, CSM Oradea va avea drept de joc în grupele FIBA Europe Cup, fiind repartizată în grupa C, cu echipele AEK Larnaca, Aliaga Petkimspor şi câştigătoarea din preliminarii, dintre BC Dnipro/Corona Braşov.

Publicitate și alte recomandări video