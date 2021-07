Baschetbalista Liz Cambage refuză să participe la Jocurile Olimpice din cauză că evenimentul va fi unul “în bulă”

“Oricine mă cunoaşte ştie că una dintre cele mai mari dorinţe ale mele este să câştig aurul olimpic cu Opals. Orice sportiv care concurează la Jocurile Olimpice ar trebui să fie la cel mai bun nivel psihic şi fizic şi în acest moment eu sutn departe de unde aş vrea să fiu şi am nevoie să fiu. Nu este un secret că în trecut am avut probleme cu sănătatea mintală şi recent am fost foarte îngrijorată de perspectiva de a merge la o Olimpiadă în ‘bulă’. Fără familie. Fără prieten i. Fără fani. Fără sistem de susţinere în afara echipei mele. Este ceva îngrozitor pentru mine. În ultima lună am avut atacuri de panică, nu am putut să dorm şi nu am putut să mănânc”, a notat sportiva pe Twitter.

Ea a precizat că nu îşi doreşte în această perioadă să fie în situaţia de a se baza pe medicamente luate zilnic pentru a-şi controla anxietatea.

“Mă ştiu şi ştiu că nu pot fi acea Liz pe care toată lumea merită să o vadă jucând pentru Opals. Cel puţin nu acum. Mi se rupe sufletul să anunţ că mă retrag de la Jocurile Olimpice, dar cred că este cel mai bine pentru Opals şi pentru mine”, a adăugat Cambage.