Bătaie de joc pe banii românilor: 1.250 de euro pentru fiecare ”cuvântare” de doi bani a lui Carmen Dan în Senat

Carmen Dan fost doi ani și jumătate ministru de Interne, susținută puternic de Liviu Dragnea. În iunie 2019, premierul Viorica Dăncilă a decis să o îndepărteze din funcție.

Însă, Carmen Dan doarme liniștită și în Senatul României unde a avut o activitate zero.

Are zero declarații politice, zero interpelări, zero întrebări, zero interpelări adresate primului ministru.

După ce nu a mai fost ministru de Interne a avut 24 „luări de cuvânt în plen”. Niciuna din ele nu depășește 20 de cuvinte. Carmen Dan a deschis gura doar pentru a anunța cum votează.

Pe 21 iulie a spus:

Doamna Carmen Daniela Dan:

Bună ziua!

Sunt senator… (Neinteligibil.)… pentru la toate cele 18 proiecte aflate pe ordinea de zi de astăzi.

Vă mulțumesc.

