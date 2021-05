Bătaie în scară între medicul neurolog şi cel radiolog. S-au luat de la copil

Neînţelegerile dintre doi medici vor intra în atenţia organelor de cercetare penală. V.R., medic neurolog, a depus o plângere penală împotriva fostului său soţ, I.I., medic radiolog. Femeia acuză acte de violenţă împotriva sa, spunând că va cere şi emiterea unui ordin de protecţie. Motivul pare să fi fost o neînţelegere banală privitoare la programul fiicei comune.

Cei doi medici au divorţat în 2013, pentru fetiţă, în vârstă atunci de nici trei ani, decizându-se custodia comună, cu domiciliul la mamă. Aceasta spune că a fost necesară o ordonanţă preşedinţială pentru a putea lua copilul de la bunicii paterni, care se ataşaseră faţă de mult de fetiţă. „Stabilisem ca fetiţa să facă after-school. Nu-mi permit să plătesc în fiecare zi, aşa că m-am înţeles cu fostul soţ să plătească, în afara pensiei alimentare. Nicio problemă. Ieri, fata mi-a zis că nu mai merge zilele astea la after-school, că o doare capul. La ora 13.00 şi ceva, mă sună fostul soţ, întrebându-mă de ce nu e copilul la after-school. I-am explicat că fata nu se simte bine, dar nu m-a crezut şi a început să urle în telefon, că el nu plăteşte degeaba. I-am spus că nu e cazul, că se plătesc numai zilele în care merge copilul, iar dacă nu mă crede, să vină, să vorbească cu fata”, a povestit mama.

Din acest punct, lucrurile ar fi degenerat. Cei doi foşti soţi s-au întâlnit în faţa blocului, bărbatul fiind în continuare foarte nervos. Au urcat împreună, dar pe scări discuţiile au continuat, la fel de aprinse. „A început să mă jignească. L-am împins uşor. El m-a luat de gât, m-a lovit şi m-a împins pe scări. Am căzut 10 trepte şi m-am trezit cu el peste mine, spunând că mă omoară cu mâinile lui. Mi-a fost şi teamă, când i-am văzut privirea. Am strigat după ajutor, dar nu a ieşit nimeni. Nici nu mai ştiu cum am ajuns acasă. S-a speriat bona fetei, când m-a văzut”, a spus V.R. Femeia a sunat la 112, solicitând prezenţa unei ambulanţe, dar şi a Poliţiei. „Ambele oase ale mâinii drepte sunt fracturate, am contuzie de bazin şi coccis, echimoză a ochiului stâng, hematom, multiple echimoze şi excoriaţii. Fostul soţ a mai avut ieşiri violente, a rupt uşa glisantă a unui dulap în timpul unei cerţi, a spart un geam la balcon, dar nu aşa. Am făcut plângere penală şi voi cere ordin de protecţie. Chiar mi-e teamă, şi pentru mine, şi pentru copil”, a încheiat femeia.

Contactat telefonic, I.I. a refuzat să comenteze afirmaţiile fostei sale soţii. „Consider că această chestiune este strict privată, şi chiar nu vreau să comentez. Nu mă interesează ce spune. Ar fi cuvântul ei contra cuvântului meu, şi mi s-ar părea un un circ public inutil”, a spus acesta.