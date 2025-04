Bătrânul edec liberal ieșean intră în ring. Face un „Apel la clasa politică”. O fi pentru ficiorul care s-a făcut flăcău și e copt pentru politică?

Iată că, după propunerea făcută tot pe rostogolul feisbucist prin decembrie, de scoatere de la naftalină a lui Crin și ungerea lui drept candidat la prezidențiale (semn că omul încă e conectat la canale corecte de influență în sferele puterii, căci până la urmă așa s-a și decis), nea Relu Fenechiu vine acum cu o nouă propunere bombă pentru cei de la butoanele politichiei românești!

Iată, pe scurt, ce scrie fostul lider liberal, acuma copt și matur după ce a stat o vreme la mititica și a mai băgat la cap una, alta:

„România e astăzi la răscruce de vânturi. America s-a resetat. Și în lipsa unor decizii rapide, riscăm să plătim scump. Trump a revenit. Vrea să rupă tot ce era până acum și o face fără ocolișuri. România riscă să fie ignorată sau chiar penalizată. Suspendarea vizelor? Nu mai e un scenariu fantezist. E o posibilitate cât se poate de reală.

Și ce facem? Trimit unii «emisari». Cu tot respectul: la Trump nu trimiți emisari. La Trump merge doar un președinte. Un om cu care a vorbit. Un om pe care îl cunoaște. Un om pe care îl respectă.

Clasa politică trebuie să înțeleagă un lucru simplu: nu e despre Klaus Iohannis. E despre România. Lăsați prostiile cu vacanțele, cu avioanele, cu ce-a fost și n-a fost. Lăsați campania, lăsați calculele, lăsăți poziționările.

Iohannis e azi singurul român care poate merge la Trump și să fie primit. Are o relație directă. A fost acolo. Știe cum să gestioneze un dialog la acel nivel.

Da, vom avea în curând un nou președinte. Și va fi rolul lui să continue acest efort. Dar până atunci pot fi luate decizii care vor afecta România ani întregi.

Fac un apel clar către clasa politică:

Delegați-l pe Klaus Iohannis pentru o vizită oficială la Washington.

Luați această decizie acum. Nu din simpatie. Ci din responsabilitate.

Dacă nu o faceți, va trebui să explicați mai târziu orgoliile, calculele și mândria care v-au ținut pe loc.”

Băbăete băă, deci atenție: e „Apel la clasa politică”, nu așa, o postare din vârful dealului, de pe Bucium!

Boon, haideți s-o luăm pe căprării! Mai întâi, să observăm că în ultima vreme nea Relu are intervenții politice tot mai dese în mediul online. Iar unii bârfesc în continuare că el încă păpușează unii șefi liberali pe care i-a făcut oameni în politichie. N-or fi departe de adevăr. Să reținem deocamdată doar ce se bârfește acuma prin zona politichiei de Bahlui. Unu: că nea Relu ar testa o revenire, pe ușa din dos. Doi la mână: că de fapt acesta atrage atenția doar ca să facă loc pentru altcineva. Adică, zic bârfele, ficiorul ăl mare s-a făcut flăcău în tătă firea, și ar vrea să-l introducă în lumea politichiei locale.

Una peste alta, vorba unui amic: The Return of the Transformer!

Hai, la mai mare, ura și la gară, uichend plăcut la tăt boboru’!

Semnal editorial: dom’ premare debutează la o nouă rubrică jurnalistică!

Iată și un mic semnal editorial pe astăzi, stimaț’ contribuabili ieșeni (da, contribuabili, nu am greșit: căci toate aceste încercări sunt pe banii dumneavoastră, da).

Dacă la gazeta premăriei, aia care se dă gratis prin supermarketuri, dom’ premare a debutat în numărul anterior la rubrica Editorial, iată că în acest ultim număr edilul șef apare la o secțiune nouă: Rubrica primarului.

Dar, în fine, bucătărie de redacție: haideți mai bine să trecem de la formă la fond, că aicea, la text, e treaba mai amuzantă. E uichend, nu de alta…

Nouă, sincer, cel mai mult ne-a plăcut aia cu „Nu ne-am născut ieri pe acest pământ”, urmată de aia că „Nu trebuie să facem anticameră în nicio cancelarie europeană…”. Vă miroase aicea și vouă a ce ne miroase și nouă?

Cât despre finalul apoteotic, aicea vă lăsăm pe voi să apreciați adevărata valoare.

Postarea zilei: haideți să mai și râdem oleacă!

Postarea zilei de astăzi, de fapt e vorba de trei postări mai scurte, aparține jurnalistului Laurențiu Nicorescu, un personagiu cu un deosebit și aparte simț al umorului, pe care-l manifestă plenar pe rostogolul Facebook-ului, nu numai cu apropiații, din fericire pentru noi toți. Iată trei mostre scurte, dar vioaie, în legătură cu ultimele evenimente planetare:

„Coca Cola o mai foloseam că mai spălam cu ea cauciucurile la bugatti, dar nici acolo nu era bună”

„Să nu crească prețurile la megdonals, în rest nu am treabă”

„Musk revine la Craiova, la Oltcit”

Să ne fie de bine peste uichend, ziceam…

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

