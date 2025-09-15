Bazinele de înot-fantomă din Iași: apar în statistici, dispar în realitate. Am găsit totuși unul din ele

În Iași, datele oficiale spun că studenții și elevii au la dispoziție trei bazine de înot. Unul ar fi la universitate, altul la un liceu și un al treilea la o școală primară sau gimnazială. Problema e că nimeni nu știe de existența lor. Așa că am pornit în căutarea acestor bazine-fantomă, trecute în statisticile Institutului Național de Statistică, dar imposibil de găsit în realitate.

Conform INS, în 2024 Iașul figura cu trei bazine de înot în sistemul public de învățământ: unul universitar, unul liceal și unul pentru ciclul primar/gimnazial. Cu această cifră, județul s-ar fi situat pe locul cinci pe țară, după București (18 bazine), Cluj (7), Ilfov (6) și Timiș (4). În realitate însă, lucrurile arată cu totul altfel.

Alte șase județe, printre care Neamț și Suceava, figurau în datele INS cu câte două bazine, iar opt județe aveau câte unul. În total, doar 19 dintre cele 42 de județe, inclusiv Bucureștiul, apăreau cu bazine de înot în școli sau universități. Pe hârtie, Iașul stătea bine. În realitate însă, bazinele se dovedeau a fi, până acum, o fantezie – iar documentarea avea să confirme acest lucru.

Am întrebat, pe rând, reprezentanții universităților publice din Iași. Reacțiile au oscilat între ironie și neîncredere. „Nu noi, poate alții”, „Da’ de unde”, „Doamne-Ajută!”, „Poate de aceea nu se fac altele, pentru că deja le avem pe hârtie?”, sunt doar câteva dintre răpunsurile primite de la reprezentanții celor cinci universități publice din Iași.

„Noi nu avem, ar vrea și studenții nostri să înoate undeva”

„Noi nu avem, ar vrea și studenții noștri să înoate undeva. Doamne-Ajută! Știu că Universitatea Alexandru Ioan Cuza avea un proiect de realizare a unui bazin de înot, care însă a fost pus pe pauză”, ne-a declarat Aurelian Bălăiță, rectorul Univeristății de Arte George Enescu din Iași. „Noi nu avem bazin, nu avem nici pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport. Dar, la un moment dat, avea Universitatea Tehnică un proiect. Care nu a mai fost însă finalizat. Poate să fie raportat acela ca bazin de înot? Oricum, nu e de la noi”, a spus, la rândul său purtătorul de cuvânt al Universității Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Grigoraș.

Nici reprezentanta Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) nu a avut nevoie de mult timp de gândire înainte de a răspunde. „Nu avem bazin de înot, vedeți la Universitatea Tehnică”. La fel, și reprezentanții UMF „Grigore T. Popa” Iași au confirmat că nu au așa ceva.

„Bazinul din Grădinari” – început în 1990 și abandonat în 1998

Noțiunea de „bazin de înot” nu e complexă, dar am consultat și definiția Institutului Național de Statistică, pentru a vedea dacă e posibil ca un proiect nefinalizat să fie raportat ca lucrare executată: „Bazinul de înot este bazinul de apă destinat elevilor și studenților pentru înot care poate fi acoperit sau neacoperit”. Concluzia e clară: în statistici ar trebui să apară doar bazinele funcționale.

De la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi (TUIasi) am aflat că proiectul „bazinului din Grădinari” a fost început în 1990 și abandonat în 1998. „De vreo doi ani se încearcă predarea lui către Primăria Iași. Dar nu poate fi numit. Nu a ajuns niciodată la stadiul în care să fie umplut cu apă, iar între timp lucrările care se făcuseră acolo s-au degradat”.

Al doilea bazin: o greșeală de tipărire

Fără să lămurim problema bazinului de înot care apare de trei ani ca existent în învățământul universitar din Iași, am încercat să le descoperim măcar pe cele din învățământul pre-universitar.

„Eu știu datele valabile acum șase luni (n.r. – cum statistica se referă la anul 2024, datele de acum șase luni sunt cele care ne interesează). Nu există bazin în mediul universitar, iar în rest e un singur liceu din Iași – Liceul Ion Holban pentru elevi cu nevoi speciale – care are într-adevăr un bazin de înot. Și cred că este și unic în țară din perspectiva posibilităților oferite copiilor cu deficiențe locomotorii, pentru că acolo se putea face hidro-terapie. Dar din câte știam, se putem problema închiderii și a acelui bazin, din cauza costurilor”, a declarat pentru Ziarul de Iași Luciana Antoci, consilier prezidențial pe probleme de educație, fost prefect al Județului Iași și fost inspector general al ISJ Iași.

Cel de-al doilea bazin din învățământul preuniversitar pare însă și el, rezultatul unei greșeli de tastare. „Nu e nicio școală primară cu bazin și nici cele gimnaziale din municipiul iași nu aveau niciun bazin pana acum câteva luni”, a mai zis consilierul prezidențial.

Trei bazine au devenit unul singur

„Singura școală din învățământul preuniversitar care are bazin de înot e, într-adevăr, Ion Holban, cu acel bazin pentru copiii cu deficiențe locomotorii”, a confirmat și Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Iași. „Cât despre cel de-al doilea bazin, care apare în statistici la nivelul primar și gimnazial, după ce am stat de vorbă și cu reprezentanta serviciului Patrimoniu am ajuns la concluzia că trebuie să fie același bazin de la Holban, trecut de două ori. Pentru că școala are și clase de învățământ primar/gimnazial. Și ne gândim noi că eroarea a apărut din cauză că școala și-a schimbat numele”, a adțugat aceasta.

Trăgând linie, din cele trei bazine de înot pe care statisticile le menționau pentru elevii și studenții din Iași, realitatea confirmă existența unui singur bazin funcțional: cel destinat copiilor cu deficiențe locomotorii de la Colegiul Tehnic Ion Holban.

Lămuriri și de la Statistică

Între timp, Direcția Județeană de Statistică ne-a oferit lămuriri și despre cele nouă săli de gimnastică din comuna Grozești – care, la fel ca bazinele de înot fantomă, există doar „pe hârtie”, dar nu și în realitate.

„Noi am intrat în baza de date ESOP în care sunt introduse și procesate datele statistice și la Grozesti figurează 0 (n.r.: zero) săli de gimnastică. Am verificat, cred ca e o eroare care ține de sistemul informatic, modul în care comunică bazele de date ESOP și TEMPO (n.r – tempo-online e platforma pe care Institutul Național de Statistică publică statisticile). Am să semnalez la INS acest lucru, să corecteze. La calculator, tasta 9 e lângă tasta 0”, a explicat directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică, Ciprian Iftimoaei.

Dacă datele au fost introduse corect în baza de date, așa cum susține acesta, e neclar cum 0 (zero) s-a transformat în 9 (nouă) pe ruta Grozești-Iași-București. Însă reprezentantul DJS Iași spune că INS va corecta cifrele și va formula și o erată. La fel cum se va întâmpla, probabil, și cu bazinele de înot.

Așa cum la Grozești un zero s-a transformat miraculos în nouă săli de gimnastică, și la Iași trei bazine de înot au apărut din tastatură. Realitatea e mai modestă: există unul singur, și acela cu destinație specială. Restul rămân la stadiul de legendă statistică.

