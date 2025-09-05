Bicicliștii din Iași ies în stradă pentru un oraș al oamenilor, nu al mașinilor

Duminică, 7 septembrie, cei care își doresc să participe se vor aduna în fața Palatului Roznovanu, la ora 11:11, pentru a pedala prin oraș și a transmite un mesaj clar: orașele trebuie să fie prietenoase cu oamenii și cu bicicletele, nu doar cu mașinile.

„Vom merge în șir indian”

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă lansată de comunitatea Orașul Bicicletelor, care propune ca Masa Critică să nu fie un moment singular, ci o tradiție lunară. Astfel, în prima duminică din fiecare lună, bicicliștii sunt invitați să iasă împreună pe străzile Iașului, pentru a crea o comunitate vizibilă și unită, dar și pentru a atrage atenția autorităților asupra nevoii de piste sigure și a unei infrastructuri moderne pentru transport pe două roți.

„Vom merge prin oraș exact așa cum scrie în Codul Rutier, în șir indian, respectând legislația. Masa Critică e un eveniment public și nu am solicitat niciun fel de restricție din partea autorităților. Vrem să mergem exact pe pistele lor, respectând legea ad litteram. Sunt ieșeni bicicliști care își dau întâlnire într-un punct, apoi pleacă împreună prin oraș. Astfel, vrem să gustăm orașul exact așa cum este”, a explicat Costi Andriescu, reprezentant al comunității Orașul Bicicletelor.

Cine poate participa și în ce condiții?

Spre deosebire de alte evenimente similare, Masa Critică nu presupune solicitări oficiale către autorități și nici trasee prestabilite. Bicicliștii circulă ca orice alt participant la trafic, fără benzi închise și fără mașini de poliție.

Condiții de participare:

Vârstă minimă: 18 ani;

Tricou/geacă/hanorac galben(ă) – galbenul este culoarea de atenționare în trafic, aceeași pe care o regăsiți pe indicatoare de avertizare și pe semenel care atrag atenția la pericole;

Sunt strict interzise însemnele politice.

