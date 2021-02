Un individ a fost "agăţat" de poliţişti în timp ce conducea beat criţă pe drumurile din Bârnova. Ieşeanul a fost testat cu etilotestul, rezutând o alcoolemie de 0,97 mg/l, motiv pentru care a fost dus la spital pentru a i se lua probe de sânge. 

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal, fiind acuzat de conducerea unei maşini sub influenţa alcoolului. "La data de 21 februarie, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Iaşi au oprit, pentru control, pe raza comunei Bârnova, un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din municipiul Iaşi. Întrucât şoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar cercetările continuă", au comunicat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.