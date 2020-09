Beatrice Rancea, vendetă cu prim-solistul Baletului. Acesta a întrebat ce caută şefa lui la „Ham Talent“

După cum spune prim-solistul Corpului de Balet al ONRI, Vlad Mărculescu, conflictul ar fi repornit după ce, invitat la o emisiune a unei televiziuni locale, ar fi făcut anumite aprecieri vizavi de activitatea managerului ONRI, Beatrice Rancea. “La emisiunea respectivă am spus că mi se pare deplasat ca cel care dirijează ONRI, o instituţie de cultură, să participe la show-uri cum ar fi Ham Talent, şi asta în calitate de jurat. Eu nu am văzut nicăieri în ţara asta această chestie, dar nici în lume, din partea unui manager de operă. Am mai fost chemat în faţa Comisiei de Disciplină pentru faptul că am afirmat pe pagina mea personală de facebook că Mădălina Minculescu (fiica adoptivă a solistului de la Iris, Cristian Minculescu - n.r.) nu ar fi avut studiile necesare pentru ocuparea postului de la ONRI (cea de asistent producţie - n.r.). Alte persoane din comisie m-au acuzat că vin drogat la serviciu, pentru că am ochii roşii”, a declarat Vlad Mărculescu. Despre Mădălina Minculescu, precizăm că inclusiv inspectorii Corpului de Control ai Ministrului Culturii au descoperit potrivit actelor depuse la dosarul de angajare că nu are pregătirea necesară pentru post.

Precizăm că prim-solistul de talie internaţională Vlad Mărculescu a fost una dintre cele mai acide voci la adresa managerului Rancea în februarie, când mai mulţi angajaţi ai instituţiei au acuzat-o public pe aceasta de grave nereguli în gestionarea fondurilor ONRI şi de abuzuri privind politica de personal. De pe 13 februarie, când Vlad Mărculescu a ridicat glasul împotriva conducerii, şi până acum, nu a primit niciun rol în spectacole. Acest lucru s-a întâmplat deşi, cel puţin prin trei adrese depuse la secretariatul conducerii, Vlad Mărculescu a cerut să urce din nou pe scenă. Ce a făcut însă în tot acest răstimp prim-solistul Baletului ONRI? “Am făcut studiu, normal. Nu aş putea trăi fără aşa ceva, nu m-aş putea menţine fără să mă antrenez. Din păcate, mă antrenez clandestin, pe ascuns, pe unde pot”, a adăugat Vlad Mărculescu.

Postarea lui Vlad Mărculescu

În ceea ce priveşte distribuţia lui Mărculescu, conducerea ONRI, prin Beatrice Rancea, are o explicaţie. “Ultimul spectacol programat în Sala Mare de Opera ieşeană şi suspendat din cauza pandemiei a fost Don Quijote, care trebuia să aibă loc pe 15 martie, unde în rolul principal era distribuit domnul Vlad Mărculescu. Din 13 martie până în luna iulie, toate spectacolele Operei au fost anulate din cauza noului coronavirus. Din data de 17 iulie a fost deschisă stagiunea estivală a Operei ieşene, în cadrul căreia s-au organizat spectacole în aer liber în diferite spaţii ale Iaşului, cu respectarea normelor în vigoare şi cu personal restrâns. În niciun spectacol de operă sau balet nu au intrat toţi angajaţii, din cauza măsurilor impuse. Din postările publice ale domnului Vlad reiese că acesta nu îşi dorea să fie distribuit în aceste spectacole de «doi bani», alături de colegii săi, pe care îi denumeşte «ciurucuri». Solicitarea domnului Mărculescu de a fi distribuit a venit în luna septembrie, după ce toate distribuţiile erau realizate de coregrafii care au lucrat spectacolele”, a precizat managerul Beatrice Rancea.

Una dintre acuzele aduse de Vlad Mărculescu este că Beatrice Rancea a preferat să urce pe scenă colaboratori externi decât să folosească balerinii angajaţi. ”Au fost aduşi câţiva colaboratori pentru ansamblul de balet, care să fie potriviţi pentru interpretările coregrafice. Este vorba de un număr restrâns de balerini raportat la necesităţile instituţiei. Nu au fost aduşi colaboratori externi pe posturi de solişti balet, care să genereze costuri suplimentare bugetului instituţiei”, a precizat Rancea. Referitor la motivul pentru care din nou Vlad Mărculescu este adus în faţa Comisiei de Disciplină, managerul ONRI a precizat: „(...) Salariatul Vlad Mărculescu nu este la prima abatere, dumnealui fiind anterior sancţionat disciplinar în luna martie a acestui an, ca urmare a faptului că a expus în spaţiul public informaţii neadevărate şi cu caracter personal cu privire la activitatea profesională şi la viaţa privată a unui coleg. De asemenea, tot în cadrul comisiei din luna martie a fost sancţionat disciplinar pentru că a încalcat dispoziţiile Regulamentului intern deoarece a fost prezent în sala de spectacol şi în foaier la spectacolul „Lacul lebedelor” din data de 31 ianuarie 2020, fiind distribuit în acest spectacol”.

Managerul Beatrice Rancea este de mai bine de jumătate de an în mijlocul unui scandal fără precedent pentru ONRI. A fost acuzată că a gestionat abuziv bani veniţi de la Ministerul Culturii şi că la fel de abuziv a condus şi destinele multor angajaţi ai ONRI, lucruri constatate şi de inspectorii CC al MC. Drept urmare, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a dispus sesizarea Curţii de Conturi şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.