Becali susţine că Şumudică va avea o primă de 500.000 de euro dacă duce echipa în Liga Campionilor

"Dacă nu vrea să continue, nu pot să-l ţin pe Toni Petrea, nu? Şi atunci a venit de la o chestie d-asta... Îl împrumutasem eu pe Şumi cu zece mii de euro. El tot pleca din ţară... Eu, în glumă, i-am zis să-mi aducă banii. Şi el, în glumă, a zis: Şi din gluma asta... I-am zis Şi a venit la mine, am stabilit şi zis . Şi am zis să fie aşa. (n.r. - dacă este convins că va veni) Nu ştiu dacă s-a răzgândit. Eu ştiu că a venit la mine, am bătut palma, am semnat toate, i-a dat buletinul lui Argăseală să facă contractul, mâine să-l semneze. Dacă nu vrea, nu mă supăr pe el, nu e nicio supărare, nu e moarte de om, dar am stabilit, am negociat ceva. Nu cred că refuză contractul. I-am propus un contract bun zic eu, 500.000 dacă intră în şampions lig şi 200.000 de Europa League şi un contract de aproape... Dacă intră anul ăsta în conferenţa lig ia 25.000, adică ia 20, dar dacă intră în conferenţa mai ia încă cinci, se adaugă încă cinci, 25.000 de lună. Pentru campionat nu există prime la mine. (n.r. - dacă îi dă mână liberă) Lasă-l să vină şi după aia vorbim asta! Vreţi să-l speriem de acum. Vrei să mă laşi fără antrenor. Lasă-l în pace, să-l ameţesc puţin acum şi după aia vorbim. Să semneze contractul şi un milion dacă reziliază şi după aia nu mai are ce face, e obligat. Sunt convins că putem face treabă împreună. Mi-a zis că lotul e bun, mai vrea 3-4 jucători. Vrea să fie mai mare lotul. I-am zis că-i aduc doi fundaşi centrali şi doi atacanţi. E posbil să aduc trei fundaşi centrali. O să iau doi fundaşi centrali sau trei mari, de 1,90, să dea cu capul. O să-l vând pe Şumudică cu un milion, o să vedeţi! Peste un an îl vând pe Şumudică în Arabia", a declarat Becali, la DigiSport.

Suporteri ai FCSB au protestat, miercuri, la Giurgiu, unde echipa lor favorită a jucat cu CS Universitatea Craiova, faţă de numirea lui Şumudică. Becali a reacţionat dur la adresa lor şi l-a ameninţat pe liderul galeriei, Gheorghe Mustaţă.

"Nu mă mai cert cu nimeni. Reclamaţie, de aia există miliţia, de aia există jandarmeria, trebuie să se sesizeze, la toate alea, ameninţări pe Internet, nu ştiu cum. Trebuie să se sesizeze, trebuie arestaţi şi gata! De ce să mă cert, ce sunt pe câmp sau suntem în junglă? Poţi să ceri demisia, dar nu-ţi dă nimeni nimic. Dar nu ameniţări, dar nu cutare, ce fac ei... Trebuie arestaţi! Am înţels că ameninţă jucătorii, nu ştiu, că nu mă uit pe Internet. Uite-l pe Mustaţă! Trimite-i pachete la puşcărie, trimite-i 1.000 de lei pe lună la puşcărie, el ajunge, el vine, el ameninţă, el şi cu ălălaltul. Dacă ar fi să-mi pun mintea cu el, ştii ce se întâmplă cu el, dar nu-mi mai pun mintea. Nu mai stau să-mi pun mintea cu Mustaţă. Pac, la miliţie! O simplă reclamaţie, că el e eliberat condiţionat. Îl mai costă 5-6 ani de puşcărie. Stai, mă, tată la familia ta şi la copiii tăi, vezi-ţi de treaba ta! Mi-e milă de el, avea zece ani condamnare. Dacă nu vă convine, duceţi-vă, mă, tată, la CSA, că eu sunt FCSB! Care e problema? La mine au trecut timpurile, la mine miliţia, legea, reclamaţia face ordine. Mi-am făcut o dată singur, mi-am luat maşina şi am făcut puşcărie. Eu nu mai fac aşa ceva. Ameninţă, pac, miliţia, reclamaţia! Eu dacă aşa m-am obişnuit cu miliţia, zic miliţie. E mai bun şi mai frumos aşa. Vrea să scap de ei (n.r. - de suporterii protestatari), vreau să scap de ăştia, că nu am nevoie de scandaluri", a afirmat el.

Gigi Becali a mai declarat că a aflat premiile din noua competiţe europeană Conference League, în care va evolua FCSB sezonul viitor: "Azi, eu am aflat un lucru extraordinar, de aia l-am luat şi pe Şumudică şi de aia o să bag bani. Calificarea în conferenţa lig grupe este trei milioane două sute. Anul trecut, în Europa League, era două milioane opt sute. Ea devărat, probabil că în Europa League e mai mult, au mărit. Fiecare meci câştigat, 500.000. Calificare de pe locul I, un milion. Deci se pot câştiga 10-12 milioane dacă mergi în primăvară de conferenţa lig. Le-am primit astăzi de la ECA (n.r. - Asociaţia Cluburilor Europene)".

Tehnicianul Anton Petrea a declarat, miercuri seară, că i s-a propus prelungirea contractului cu FCSB, dar consideră că este momentul să se oprească, mai ales că nu şi-a îndeplinit obiectivul de a câştiga titlul de campioană.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, miercuri, la Giurgiu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FCSB, într-un meci contând pentru etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. FCSB a jucat cu o echipă complet remaniată, formată din jucători tineri.