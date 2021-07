Beitar a renunţat la un meci amical cu FC Barcelona după ce catalanii au refuzat să joace la Ierusalim

Clubul Beitar a renunţat la un meci amical cu FC Barcelona după ce catalanii au insistat ca partida să nu se joace la Ierusalim, informează Times of Israel, citându-l pe proprietarul grupării israeliene.

“Cu mare tristeţe a trebuit să anulez meciul cu Barcelona. După ce am primit contractul pentru a-l semna, în care exista o cerinţă fără echivoc ca meciul să nu aibă loc în capitală, Ierusalim, şi alte câteva cerinţe care nu mi-au plăcut, am dormit cu inima grea, m-am gândit mult şi am decis că în primul rând sunt un israelian mândru. Un meci cu Beitar Ierusalim ar trebui să aibă loc la Ierusalim”, a notat pe Facebook Moshe Hogeg.

El a precizat că nu este supărat pe FC Barcelona. “Nu este un club politic şi nu este interesat să se implice în conflictul nostru de aici. Relaţia noastră va fi bună în continuare. Aceasta este o decizie foarte dificilă, dar după ce m-am consultat cu primarul Moshe Lion cred că este decizia corectă”, a adăugat Hogeg. Meciul ar fi urmat să se dispute în 4 august, la Ierusalim.