Berăria H așteaptă verdictul: ce viitor au clădirile de la Țigarete de la Iași

Decizia a venit la aproape un an după ce Berăria H din București a cumpărat fabrica rămasă în ruine de decenii. Care sunt pașii și ce șanse sunt ca celebra berărie din București să transforme o zonă abandonată până acum în una atractivă pentru public?

„Se urmărește clarificarea statutului acelor clădiri”

„Au venit niște arhitecți de la București, se urmărește clarificarea statutului acelor clădiri, pentru că pe terenul fostei Fabrici de Țigarete sunt mai multe clădiri, unele construite înainte de război, altele după”, a explicat pentru „Ziarul de Iași” directorul executiv al Direcției Județene de Cultură, Bobi Apăvăloaei, care este și secretar al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 (Iași). Rezoluția comisiei din luna august, publicată și pe pagina https://monumenteiasi.ro/ a fost în favoarea înaintării avizului favorabil către Comisia Națională a Monumentelor istorice pentru un „studiu privind evaluarea resursei culturale a fostei manufacturi de tutun din orașul Iași, în vederea clasării ansamblului în Lista monumentelor istorice”.

Acest aviz este însă unul consultativ, puterea de decizie fiind în mâinile membrilor comisiei naționale. Cumpărătorul mai are de așteptat până se va lămuri cum poate să valorifice Berăria H investiția de la Iași. În urmă cu un an, „Ziarul de Iași” scria despre cumpărarea ruinelor de la Țigarete de către investitorul bucureștean. Prețul de pornire la licitație a fost de 28,2 milioane lei, iar la momentul organizării procedurii, suprafața scoasă la vânzare a fost de 3,6 ha.

„Manufactura de tutun” din Iași, înființată în 1864, și-a ridicat primele clădiri industriale pe terenul dintre calea ferată și Bahlui în 1875. Câțiva ani mai târziu, în 1879, a intrat în proprietatea statului, ca parte din Regia Monopolurilor. Fabrica s-a extins și modernizat constant, în 1929 a trecut sub Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României, iar după bombardamentele din aprilie 1944 a fost reconstruită și repornită în 1945. Anii ’50 și ’60 i-au adus utilaje noi, iar spre finalul secolului XX producea zilnic 12 tone de țigări, confirmându-și rolul în economia locală.

„Depozitul de tutun” este inclus deja pe lista monumentelor istorice

După 1990, vechile mașini au fost trimise la muzeu, iar în 2003 Fabrica de Țigarete Iași și-a închis definitiv porțile. De atunci, clădirile s-au degradat treptat, rămânând în picioare doar câteva, printre care „Depozitul de tutun”, ridicat în 1894 și inclus deja pe lista monumentelor istorice.

Reprezentanții Berăriei H contactați de noi au declarat că nu au încă nimic de comunicat în ce privește planurile lor pentru Iași și că o vor face la momentul potrivit. Pentru fostele clădiri de la Țigarete viitorul depinde acum de o decizie birocratică. Abia după verdictul Comisiei Naționale a Monumentelor se va putea contura un plan real, fie că va fi vorba despre o reconversie spectaculoasă sau despre o simplă conservare a ruinelor. Până atunci, fabrica rămâne suspendată între istorie și așteptările unui oraș care își dorește să recupereze un spațiu abandonat.

