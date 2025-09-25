Berihoi, tânărul care a omorât un om pe trecere cu 150 km/h, pe Independenței, a fost prins în Italia

Autoritățile române și italiene au cooperat pentru prinderea lui Rareș Andrei Berihoi, dat dispărut joi, imediat după ce judecătorii au decis condamnarea sa la închisoare.

În urma schimbului de informații realizat între autoritățile române și cele italiene, autoritățile italiene au confirmat punerea în executare a unui mandat european de arestare emis de Tribunalul Iași pe numele tânărului de 23 de ani, din comuna Ciurea, județul Iași. Pe numele lui Berihoi, Tribunalul Iași a emis mandatul de executare a pedepsei de 5 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, potrivit declarației oficiale a Poliției Iași.

Astăzi se împlinesc șapte zile de la pronunțarea pedepsei, iar conform modificărilor legislative din 2024, dacă o persoană nu se predă sau nu este prinsă în acest termen, va fi cercetată pentru evadare, riscând o pedeapsă suplimentară între 6 luni și 3 ani de închisoare.

Berihoi era dat în urmărire generală deoarece polițiștii nu l-au găsit pentru a-l conduce la penitenciar, după ce a omorât un pieton regulamentar pe trecerea de pietoni. „Pe numele său, mandatul de executare a pedepsei a fost emis de Tribunalul Iași, iar măsura a fost pusă în executare prin cooperarea autorităților italiene”, se arată în comunicatul Poliției Iași.

Corpul victimei, secționat în două

Accidentul s-a produs în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, pe bulevardul Independenței, când Berihoi conducea un Audi Q8 cu aproape 150 km/h și a lovit mortal pe Pavel Bârzu, 58 de ani, aflat regulamentar pe trecere. Impactul a fost atât de puternic încât corpul victimei a fost secționat în două.

Inițial, procurorii îl trimiseseră în judecată pentru omor, însă Tribunalul Iași a schimbat încadrarea juridică în ucidere din culpă. Pe fond, Berihoi primise 3 ani de închisoare cu suspendare, dar Curtea de Apel Iași a decis executarea pedepsei și a majorat la 40.000 de euro daune morale ce trebuie achitate familiei victimei.

Rareș Berihoi este fiul lui Viorel Berihoi, cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, implicat anterior într-un dosar de trafic de autoturisme de lux, cu un prejudiciu de aproximativ 500.000 de lei. Gruparea introdusese ilegal în țară 71 de autoturisme BMW, Audi și Volkswagen cu documente falsificate, iar Curtea de Apel i-a redus pedeapsa la 3 ani și jumătate de închisoare.

