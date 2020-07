Berlin, Normannenstraße, 15 ianuarie 1990 (II)

Voiam aşadar să simt pulsul străzii. Norocul mi-a surâs! Deşi din cerul plumburiu cădea o burniţă rece, aerul era totuşi destul de cald când am început să mă plimb la întâmplare, prin centrul Berlinului, pornind de la Brendenburger Tor, unde voiam să văd neapărat, cu ochii mei, urmele dispărutului Zid, pe care le‑am pipăit, curând, pe caldarâm, asemenea lui Toma necredinciosul rănile Mântuitorului. Obturată până în urmă cu câteva zile de Zid, măreaţa Poartă a Brandenburgului îşi regăsise demnitatea perspectivei, cu coloanele sale dorice, cu frizele şi cu cei patru cai de bronz înhămaţi la cvadriga condusă de un înger purtător de stemă. O dată cu Zidul, dispăruse şi placatul cu avertizarea „Atenţie, de aici încolo părăsiţi Berlinul de Vest” (Achtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin).

Umblam fericit, de‑a lungul largilor bulevarde sau pe străduţe mai înguste, pe lângă zidurile mohorâte ale bătrânului oraş prusac, conştient că mă aflu într‑o stare de graţie, la întâlnirea cu Istoria. Era o zi obişnuită, dacă îmi amintesc bine, o zi de luni. Nu cunoşteam aproape deloc oraşul, dar presimţeam că voi reveni, începusem să simt că Germania va deveni a doua mea patrie, cea de elecţiune, unde îmi voi afla câţiva dintre cei mai buni prieteni, iar limba germană îşi va găsi un loc în inima mea, alături de latină, imediat după limba maternă. Temeinicia, sobrietatea şi solicitudinea discretă a neamţului se vor fi potrivit cel mai bine propriului meu fel de a fi şi educaţiei primare pe care o primisem.

De la o vreme, după vreo două‑trei ore de plimbare, observ că mulţimea trecătorilor se înteţeşte şi se scurge într‑o direcţie anumită. Mă las purtat de val şi, în câteva minute, mă trezesc în mijlocul unei mulţimi de oameni, cei mai mulţi tineri, cu pancarte improvizate şi strigând lozinci. Mă lămuresc repede că mă aflu pe Normannenstrasse, iar clădirea uriaşă, sumbră, de culoarea granitului şi cu sute de ferestre egale, nu este altceva decât sediul central al STASI. O vreme, manifestanţii s‑au mulţumit să strige lozinci, să fluiere şi să huiduie. Mă uit la figurile lor, băieţi şi fete, chipuri tinere şi, parcă, luminoase. Sunt şi destule persoane mai mature, chiar şi câţiva bătrâni. Îmi atrage atenţia un bărbos înalt şi solid, în aparenţă sumbru, dar cu ochii sclipind complice, ca şi cum ar fi vrut să spună: „Ăsta sunt, ce vreţi? Nu pot altfel!”. La gât îşi atârnase o inscripţie scrisă la iuţeală, cu litere de o şchioapă, pe un carton: „Fără violenţă!” (Keine Gewalt!) şi defila mândru prin faţa mulţimii. Deviza principală: „STASI afară!” (STASI raus!), o scandau ritmic toţi! Îmi mai notez la întâmplare câteva lozinci, care mi se par mai originale: „STASI în producţie, acum vine poporul!” (STASI in die Produktion, jetzt kommt das Volk!); de observat ecouri, răstălmăcite, ironic, ale jargonului comunist. Sau alta, idiomatică, rimată, ritmată şi plină de umor ... nemţesc: Keine Schnitzel für die Spitzel! („Nici un şniţel pentru iscoade!”). În jargonul străzii, prin substantivul Spitzel erau desemnaţi informatorii STASI. O altă lozincă, absolut edificatoare: „În loc de servicii secrete, mai bine un viitor!” (Statt Geheimdienst, lieber eine Zukunft!). Ba chiar, pe o pancartă, era onorată şi draga noastră securitate românească, pusă alături, într‑o „onorabilă companie”, de Gestapo şi KGB, sub definiţia „sugători de sânge, vampiri” (STASI - Gestapo - KGB - Securitate - Blutsäuger).

Caracterul aproape neverosimil, de fiestă populară, al manifestaţiei, părea să fie scos în relief de pasivitatea absolută a „poliţiştilor poporului” din RDG (DDR Volkspolizei). Părea că doar uniforma lor verzui-albăstrie îi deosebeşte pe tinerii soldaţi de semenii lor de cealaltă parte a baricadei. Puţin mai târziu, la spartul târgului, activiştii comunişti din ultimele garnituri succedate la guvernare se lăudau cu clarviziunea lor de a nu ordona represiunea sângeroasă împotriva maselor de manifestanţi...

La un moment dat, la lăsarea serii, din miile de manifestanţi se desprinde un grup de tineri care nu mai aveau răbdare şi sparg geamurile intrării principale, iar mulţimea năvăleşte, cu sutele, în clădire. Este momentul în care, mărturisesc, m‑am retras. Prudenţa, poate şi teama, care nu mă părăsiseră după ce o treime din viaţă mi‑o petrecusem sub dresajul bolşevic, într‑un mediu toxic, al ameninţării permanente şi al suspiciunii generalizate, au prevalat asupra curajului şi imboldului participativ. Mai târziu am regretat această decizie. Prietenilor le spun, glumind, că am ratat prilejul de a mă lăuda acum cu o mostră de „pradă revoluţionară”, după cum se mândrea Bălcescu că a smuls, la 1848, în timpul asaltului asupra Palatului Tuilleries de la Paris, o bucată din catifeaua tronului lui Louis-Philippe.

A doua zi, ajuns la Freiburg şi privind la televizor posturile oficiale (ARD şi ZDF), mi s‑au lămurit toate mai bine, la emisiunile de ştiri, care relatau pe larg despre evenimentele la care tocmai fusesem martor. Aflu astfel că mulţimea, condusă de activiştii de la Neues Forum, un rudiment de partid politic încercând să coaguleze şi să clarifice ideile radical-reformiste ale mulţimii, dorea să pună la adăpost arhivele STASI, împiedicând „evaporarea” lor. Puţin mai târziu, va afla toată lumea că deja, de săptămâni bune, „dosarele fierbinţi” fuseseră deja evacuate şi puse la adăpost de Volksarmee („Armata populară”). Redactorii de la ştirile de la posturile de TV menţionate prezentau cu calm imaginile asaltului, care, parţial, îmi erau familiare, reproducând şi dezvăluirile guvernului comunist încă în funcţie, care încerca cu disperare să se facă util şi acceptat ca partener. Se spunea că STASI avusese 85.000 de angajaţi, ofiţeri şi subofiţeri, bine instruiţi şi bine înarmaţi, şi 109.000 de informatori, totul asezonat cu un buget foarte generos.

Concluzie: Am fost un modest martor al uneia din secvenţele magnificului proces istoric prin care poporul german, atât de încercat de istorie, îşi lua cu discreţie revanşa. Îşi desăvârşea paşnic, cu calm şi temeinicie, propria revoluţie anticomunistă, denumită eufemistic printr‑o litotă: die Wende („întoarcere; schimbare”); care se va încheia peste câteva luni, la 3 octombrie 1990, prin dispariţia statului comunist şi reunificarea Germaniei (Wiedervereinigung).

Eugen Munteanu este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi