Bicicleta care schimbă vieți. Pop’N’Move Fest Iași 2025 – Provocare de a pedala echivalentul ocolului Pământului într-o zi

Evenimentul va dura opt ore, cu câte patru ore de indoor cycling în fiecare zi. Participanții vor pedala împreună pe parcursul acestor opt ore o distanță echivalentă cu lungimea Ecuatorului – 40 de mii de kilometri.

Toți kilometrii parcurși vor fi monitorizați și afișați pe ecranele de lângă scenă pentru a ține participanții la curent cu evoluția traseului. Vor fi disponibile peste 100 de biciclete.

Robert Dalas (foto jos), un ieșean pasionat de indoor cycling, este cel care a inițiat Pop’N’Move Fest. Povestea sa este un exemplu de perseverență și transformare personală. În urmă cu unsprezece ani, o problemă medicală i-a schimbat complet viaţa, iar dintr-o persoană sedentară a devenit un promotor al unui stil de viață sănătos.

După ce și-a redescoperit pasiunea pentru bicicletă, o dragoste din copilărie, Robert a urmat cursurile școlii de instructori indoor cycling Schwinn pentru a învăța tehnici corecte de antrenament. Astăzi, el este fondatorul platformei pedalas.ro și instructor de ciclism în mai multe cluburi de sport din Iași, inspirând și alte persoane să adopte un stil de viață activ și sănătos.

În 2023, Robert Dalas a lansat prima ediție a Iași Indoor Cycling Marathon, care a avut un succes neașteptat, a spus acesta. În acest an, la a doua ediție, evenimentul are un obiectiv mult mai ambițios: depășirea distanței echivalente cu circumferința Pământului în doar 8 ore de pedalat.

Pop’N’Move Fest 2025 nu va fi doar un maraton de indoor cycling. Festivalul va oferi o gamă variată de activități pentru întreaga familie, incluzând jocuri sportive ca volei, badminton și antrenamente de yoga, zumba sau pilates, conduse de instructorii Stay Fit Gym.

Participanții vor avea ocazia să exploreze și o expoziție dedicată sportului, nutriției și wellness-ului. Un muzeu virtual al bicicletei va oferi o incursiune interactivă în istoria acestui mijloc de transport, utilizând realitatea augmentată și 3D.

Un aspect important al festivalului Pop’N’Move este componenta caritabilă. Înscrierile pentru maraton vor putea fi realizate printr-o donație minimă recomandată, iar fondurile strânse vor fi direcționate către o cauză social care va fi anunțată în curând.

Cornel Urâtu este un ciclist care, sub îndrumarea lui Robert Dalas, a reușit să își transforme complet stilul de viață. Cornel a fost diagnosticat cu diabet la 48 de ani, pe vremea când cântărea 116 kilograme. Ciclismul i-a schimbat viața, a reușit să slăbească 40 de kilograme și să renunțe la insulină.

„Ciclismul mi-a schimbat viața. Am slăbit 40 de kilograme și acum mă simt mult mai bine. Ciclismul în sală este o opțiune mult mai sigură decât în trafic. Eu am ajuns de la insulină la medicație, iar medicația pe care o iau acum este minimă. Am cu totul al mod de viață. Acum am 56 de ani, iar în urmă cu 8 ani am decis să îmi schimb modul de viață. Am pierdut 20 de kilograme în primele 8 luni, iar apoi medicul mi-a scos insulina și am trecut la medicație. După, a fost redusă și medicația”, a povestit ciclistul.