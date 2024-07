Bicicletele Profesorului Belousov

Vitalie Belousov a fost profesor la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași, Decan al acestei facultăți și Rector al Institutului, ulterior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, între anii 1990-1996. A fost un profesor cu realizări remarcabile în teoria prelucrării metalelor, cu preocupări în inventică și în creșterea performanțelor bicicletelor. Era un om frumos, înalt, pedant, care își asorta tot timpul costumele cu Volga sa verzuie. Impresiona prin anvergura intelectuală, prin amploarea cunoștințelor și, mai ales, prin spiritul pozitiv, orientat în permanență către rezolvarea problemelor tehnice și nu numai, pentru care trebuia să existe, tot timpul, o soluție. A fost un om cu o importantă recunoaștere a realizărilor sale științifice din domeniul prelucrării metalelor: a scris cărți, manuale, cursuri, îndrumare etc., după care au învățat zeci de generații de ingineri specializați în tehnologia construcțiilor de mașini. A elaborat nenumărate lucrări științifice și brevete de invenție, a fost un adevărat om de știință, iar, în spațiul public, a avut o foarte bună imagine datorată, în mare măsură, bicicletelor pe care le-a creat, de multe ori, alături de studenții săi.

Profesorul era pasionat de sport (înot, rugby, atletism etc.), iar, în cazul ciclismului, avea nenumărate invenții care se refereau la creșterea randamentului mecanismelor acționate prin forța musculară a cicliștilor, scriind și o carte intitulată Creșterea performanțelor bicicletelor, apărută la Editura Tehnică, seria Tehnica la zi. Bineînțeles că profesorul aplica diverse tehnici de creație tehnică în domeniul bicicletelor, astfel încât, atunci când vorbea despre inventică – în același timp știință și artă – preciza că invențiile apar atunci când inventatorul gândește cu creierul (știința) sau cu inima (arta), iar, în cazul invențiilor din domeniul ciclismului, inventatorul trebuie să gândească efectiv cu picioarele. Avea un desăvârșit simț al umorului, spunând la curs poante foarte spumoase, fără să schițeze nici cel mai mic zâmbet, așa cum fac marii actori de comedie.

Cu toate că avea funcții de conducere, nu neglija activitatea didactică, ținând inclusiv ore de proiect sau de cerc științific. Era în 1987 și făceam parte dintr-o echipă de studenți care lucra cu profesorul la un cerc științific intitulat „Acționări fără motor”. Mulți eram prezenți acolo din pură curiozitate, profesorul fiind cunoscut pentru bicicletele lui care arătau și funcționau altfel decât ceea ce se știa pe vremea aceea. Era pasionat de creșterea momentului forței musculare aplicate, prin pedală, asupra roții dințate care acționa lanțul. Imaginase o astfel de roată (foaia de angrenaj, prietenii știu la ce mă refer) care oscila, astfel încât să se aplice un moment mai mare către mecanismul de acționare. Noi însă trebuia să facem un echipament pentru ciclism care să permită reducerea pierderilor prin frecarea cu aerul, prin diminuarea turbioanelor produse atât de bicicletă, cât și de corpul ciclistului însuși. Profesorul ne-a făcut un scurt și cuprinzător stadiu al cunoașterii științifice în domeniu, noi urmând să rezolvăm problema reducerii frecărilor corpului cu aerul. Peste o săptămână, la următoarea întâlnire, i-am prezentat profesorului un grafic al recordului orei pe ultimii ani, arătând faptul că, la un moment dat, se produsese un salt semnificativ, atunci când s-au utilizat boaieuri din mătase umplute cu heliu (boaieurile sunt camerele de cauciuc din structura roților bicicletelor de curse). Profesorul, vizibil schimbat la față, m-a întrebat de unde am datele. Puțin jenat, i-am spus că tocmai citisem Infernul gloriei, cartea celui mai calificat jurnalist sportiv în domeniul ciclismului de la acea vreme, Hristache Naum. În mod inexplicabil, profesorul nu auzise de cartea respectivă, motiv pentru care, la ora următoare i-am oferit-o, cartea găsindu-și astfel un posesor mult mai calificat în ciclism decât mine, care nici măcar nu aveam bicicletă!

În timp ce elaboram fel de fel de soluții tehnice, în cadrul cercului științific coordonat de profesor, am avut șansa de a vedea modul de gândire a unui astfel de om. Tot vorbeam despre rezistența opusă aerului de corpurile cicliștilor. Eu nu am ce face și îi propun să proiectăm o mască aerodinamică pentru cicliști, pentru a diminua turbioanele produse de neregularitățile feței. Mi-a răspuns într-un mod foarte ferm și original: Marii cicliști nu au nevoie de așa ceva. Francesco Moser are de la natură o față aerodinamică!… N-am mai spus nimic!

Profesorul practica ciclismul în mod regulat, experimentând, pe propria-i piele, bicicletele pe care le crea. Denumirile invențiilor lui, atât în ciclism, cât și în alte domenii, erau o dovadă a stăpânirii perfecte atât a limbii române, cât și a limbajului tehnic, rezultând, astfel, niște denumiri precum: Mecanismul LOCDIPROM – Levier oscilant culisă dublu invers profilat; Mecanismul RAVAROM – Placă dințată oscilantă și raport de transmitere variabil pe ciclu etc.

Odată, a venit la școală cu un mers vizibil afectat de un nou tip de pedale, care erau ceva mai rigide, în vederea preluării suplimentare a forței musculare a tălpilor. Toți s-au făcut că nu văd nimic!

Era celebru pentru cursele săptămânale pe care le efectua până la Podu Iloaiei (54 km dus-întors), stârnind admirația prietenilor, cunoscuților, vecinilor etc. Ne spunea că exista, pe acest traseu, pe vârful unui deal, o haită de câini care aveau solide cunoștințe de fizică, deoarece, atunci când îl observau, știau să-i aprecieze viteza de deplasare astfel încât să-l atace pe cel mai scurt traseu. Într-o cursă pe care a făcut-o la Roman, pe drumul de întoarcere i s-a rupt o pedală, motiv pentru care a legat cealaltă pedală de picior cu un cablu elastic și așa a ajuns până la Iași, nescăpând de remarcile unor alți cicliști, care au strigat: Uite la ologul ăsta cum ne depășește cu un singur picior!

Altă dată, ne-a spus la catedră cum a răbufnit în fața unor prieteni, profesori, doctori, juriști, ingineri etc., care îi spuneau că ce mult îl admiră pentru cursele lui ciclistice, că ce bine arată, că ar face și ei chestia asta, dar nu au timp, fiind extrem de ocupați. Profesorul le-a replicat: Credeți că eu am timp? Credeți că eu nu am cursuri de pregătit? Credeți că eu nu am doctoranzi de îndrumat? Eu nu sunt rector? Eu nu am cărți de scris?… Să nu mai spuneți niciodată că nu aveți timp! Nu știți să vă faceți timp!!!

După ce am auzit chestia asta nu am mai spus niciodată că nu am timp, cu toate că, în realitate, tot nu am timp!

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

