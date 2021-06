Biker din Iași, numit "donator de organe" după ce l-a criticat pe un taximetrist

Tânărul a scăpat o înjurătură când a simțit că a trecut pe lângă o nenorocire. A semnalat problema și pe un grup de Facebook, însă, așa cum se întâmplă de obicei, a primit mai multe critici decât înțelegere.

Internauții l-au certat pentru că nu a semnalat și greșelile celorlalți participanți la trafic. Un taximetrist l-a înjurat, iar un alt ieșean l-a numit "donator de organe".

Tânărul însă le-a răspuns tuturor frumos și chiar le-a mulțumit celor care au observat alte manevre greșite făcute de șoferi și care i-au spus lui să meargă la "întruniri" că habar nu are ce spune.

"Eu am evidenţiat taxistul, mă bucur că ai văzut ce fac şi ceilalţi. În general în zona Tudor se circulă ca pe maidan, şi nici noul marcaj rutier nu ajută. Despre încadrarea în benzi nu mai zic, pe pod toţi merg pe 3 benzi când de fapt sunt doar 2 benzi pe sens. Am luat A-ul în mai, am motor de 3 săptămâni, nu am avut timp să ajung la întruniri, dacă îmi zici unde găsesc postările, o să vin cu mare plăcere", a scris Dumitru Popa.

Bikerul chiar le-a găsit o "scuză" celor care așteptau să vireze la stânga, deși ar fi trebuit să meargă înainte, precizând că ei nu i-au pus viața în pericol așa cum a făcut taximetristul.

"Sunt 3 în coloană şi toţi fac stânga, deşi au indicator de viraj la stânga interzis şi este greşit cum conduc, totuşi execută manevra într-o intersecţie cu marcaj discontinuu şi semnalizare", a explicat Dumitru Popa, continuând: "Ca motociclist, mă supără idioţi precum taxistul ăsta, întoarce peste 4 benzi, în staţie de tramvai, peste marcaj cu haşur continuu şi linie dublă continuă...pentru mine şi mulţi alţi participanţi la trafic anume şoferi ca ăsta reprezintă un pericol".