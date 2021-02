M-am născut în 1955, în februarie, acuşi e ziua mea de naştere, dar nu o spun, că am oroare de felicitări; s-a petrecut acest eveniment în comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, într-o familie din mica burghezie rurală (în viziunea altora - din chiaburime). Dar trebuia să încep cu: „M-a născut mama mea...”, că în vremurile astea amestecate, corecte politic, nu se ştie.

Mort - încă nu.

Boli - nu e cazul.

Boli contagioase - Doamne fereşte!

Am urmat şcoala primară şi gimnazială în satul patern fără să fiu repetent niciodată, apoi un trimestru la liceul militar din Câmpulung Moldovenesc, unde nu m-am adaptat, am primit mustrare scrisă cu avertisment pe linie UTC şi am fost eliminat. Apoi am făcut liceul Racoviţă în Iaşi, urmat de facultatea de filologie la Universitatea „Al.I. Cuza”. Între timp am servit patria la trupele de grăniceri, unitatea din Rădăuţi (numărul e secret). Drept aceea am căpătat gradul de sergent TR, iar odată cu trecerea timpului am fost înaintat la gradul de căpitan în rezervă, fapt care nu mi-a servit la nimic.

Până în 1990 am lucrat la unele şcoli de ţară. Între 1987-1990 am fost traducător la un institut de cercetare de pe lângă un combinat de utilaj greu.

Căsătorit, am doi fii, care actualmente lucrează în străinătate. Familist, monogam, heterosexual. Soţia - germană maghiarizată şi profesoară. Sunt bărbat al „primei dragoste”, din studenţie, unică, de neînlocuit, adică. Doi copii, băieţi, crescuţi la început cu chiu cu vai pe la gazde şi părinţi. Acum s-au aşezat pe la casele lor (e un fel de-a spune, trăiesc în cele ţări occidentale), deja nu mai avem temeri pentru ei, ci, probabil, ei pentru noi - ţinând seama de vârsta noastră.

Fire religioasă, credincios ortodox, nepracticant al cultului, orientare anticlericală.

Nu am fost membru (de PCR, fireşte), după ’90 m-am înscris însă în 6 (şase) partide, fapt care, iarăşi, nu mi-a folosit la nimic. Nu cotizez, nu activez. Nu am colaborat cu fosta Securitate, nu am avut disidenţi în familie, în afară de o mătuşă, care a zis: „Bate vântul de la porc”, adică de la răsărit. A luat câteva poace la miliţia locală, dar apoi s-a dovedit că avea coteţul porcului orientat înspre răsărit faţă de casa personală, astfel că a fost absolvită de vină.

Vorbesc peste medie limba română, limba rusă şi limba inguşetă (sunt singurul vorbitor al acestei limbi în România - cine mă poate verifica?), plus dialectul moldovinesc. Regret că nu ştiu cecena.

Patriot, elitist, boieros, cosmopolit şi utilizator net. Telefon 0332/....

Publicist freelancer, traducător, prozator. După experienţe eşuate pe diverse site-uri literare, am colaborat perfect cu LiterNet şi Liternautica.

Din 1990 am lucrat câţiva ani la revista Timpul din Iaşi, parcurgând calea de la „băiatul care cumpără ţigări” la redactor-şef. Am colaborat la mai multe ziare şi reviste din ţară. De menţionat că nu am apărut în presă înainte de ’89 decât o singură dată: la Miliţia ne informează, pentru că am traversat neregulamentar strada (dar nu am primit nici o amendă. Era sfârşit de an şi, probabil, şi-au făcut planul numai pe hârtie, cum era pe vremea aia). În fine, dacă mai umblu puţin pe la CV, ajung chiar un disident.

Din 1991 am început să fac traduceri din limba rusă, ajungând până în prezent la peste 50 de titluri din Dostoievski, Tolstoi, Vladimir Soloviov, Nikolai Berdiaev, Dmitri Merejkovski, Viktor Suvorov etc. În prezent traduc pentru editura Lebăda Neagră un roman de Iulia Iakovleva, având 640 de pagini. Mă cam descurajează din când în când chestia asta (numărul de pagini), dar mă şi ambiţionează. Trebuie să termin prin aprilie, fiindcă mă aşteaptă de tradus volumul 7 (din cele 12) din Vieţile sfinţilor morţi în lagăre. Am tradus deja şase volume, care nu au apărut încă.

Antologat cu proză în volumul Ozone friendly, Editura T, 2002. În 2005 am publicat volumul de povestiri „Învierea muţilor”, editura Tehnopress, carte triplu premiată, iar în 2012 volumul „Giardinieri (Povestiri vechi şi nouă)”, editura Alfa, Iaşi. Apoi alte cărţi de proză (povestiri şi romane, plus o carte despre Ion Creangă) - în total opt, dacă nu mă înşel.

Am ajuns un om „de vârsta a treia” (un subterfugiu, ca să nu zic bătrân), scriitor nebogat şi nebăgat în seamă de Cărtărescu; decât de o samă de friends pe Facebook), dar nu mă strofoc pentru asta. Vârsta sau, hai să spun pe-a dreaptă, bătrâneţea are şi ea avantajele ei. În primul rând, m-a scăpat de specie, cum i-a zis Noica lui Steinhardt. M-a lecuit de cel puţin două lucruri: de ambiţii şi de iluzii; ca scriitor vorbesc, dar şi de celelalte ego-uri din mine, care mă împingeau în toate părţile, de câte şi mai câte alte apucături. Erau nişte chestii impure, necurate, care cred că mă trăgeau în jos.

Nedorind să mai demonstrez nimic, scriu mai bine. Nemaivisând să ajung mare sculă scriitoricească pe basculă (o prostie mai mare nici că se poate!), să cadă cititorii în fund după scrierile mele, (între)văd mai bine lucrurili, ca să mă esprim ca Ceaşcă. Zău! Viaţa m-a învăţat să nu-i cer prea multe. Nu m-am lecuit de toate ambiţiile, ce-i drept, fiindcă vreau să mai exist. Acum, cât mi-a mai rămas, voi face ce vreau cu ea, cu Viaţa, cucoana asta cam curvă, voi trăi cum vreau: cu ouă moi dimineaţa, cu victoriile Simonei Halep şi ale lui Ronnie la snooker, cu filme vechi şi prozatorii clasici ruşi. Nu prea călătoresc, deşi sunt tentat să merg în Ceylon (Sri Lanka) - da, nu râdeţi, sunt invitat acolo. Tot amân însă, nu mă (ne) hotărăsc (hotărâm). Ca să fiu pozitiv şi să prind un bob de încredere, nu mă uit la televizor de vreo 15 ani, nu ascult ştirile politice, dar înjur cu sârg, ca orice român, politicienii. Amin.

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist