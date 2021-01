Bilanţ SUA: 436.217 decese şi 25.901.960 de infecţii cu noul coronavirus

Bilanţul publicat la 20:00 ora locală (01:00 GMT sâmbătă) indică 3.614 de decese în plus faţă de joi şi 165.171 noi contagieri. Statul New York rămâne cel mai afectat de pandemie cu 43.278 de decese, urmat de California (39.847), Texas (36.645), Florida (26.254), Pennsylvania (21.437), New Jersey (21.301) şi Illinois (21.146). Alte state care au înregistrate un mare număr de decese sunt Michigan (15.410), Massachusetts (14.444), Georgia (13.986) şi Arizona (13.022).

În ce priveşte contagierile, California însumează 3.281.652, urmată de Texas cu 2.344.463, Florida cu 1.698.570, New York cu 1.395.806 şi Illinois cu 1.120.528.

Bilanţul provizoriu al deceselor - 436.217- depăşeşte cu mult estimările iniţiale ale Casei Albe care preconizase în cel mai rău dintre cazuri între 100.000 şi 240.000 de morţi din cauza pandemiei.

Noul preşedinte al SUA, Joe Biden, a prognozat că în februarie numărul deceselor va depăşi jumătate de milion. La rândul său, Institutul pentru Măsurători şi Evaluare în domeniul Sănătăţii (IHME) al Universităţii din Washington, pe ale cărui modele de predicţie a evoluţiei pandemiei se bazează Casa Albă, estimează că până la 1 mai numărul persoanelor decedate va ajunge la 595.000.