Bilanțul bursei locurilor de muncă pentru absolvenți: 40 de firme participante, 755 de posturi și 950 de participanți

Peste 950 de persoane au participat la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de AJOFM Iași. Angajatorii au oferit 755 de posturi pentru toate nivelurile de studii.

Jumătate dintre participanți au fost selectați pentru interviuri de angajare

AJOFM Iași anunță bilanțul unei acțiuni cu miză reală pentru integrarea profesională a tinerilor: Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată la sfârșitul săptămânii trecute, la Casa de Cultură a Studenților din Iași și la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, a reunit 955 de participanți, dintre care 680 au fost absolvenți.

Evenimentul a atras 70 de agenți economici care au pus la dispoziție 755 de locuri de muncă vacante, pentru toate nivelurile de studii și calificări. Dintre absolvenții prezenți, 410 au fost selectați deja pentru interviuri de angajare, în funcție de pregătirea profesională. AJOFM Iași a fost prezent cu un stand dedicat, unde a oferit informații despre serviciile gratuite disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă — fie absolvenți, persoane cu dizabilități, refugiați din Ucraina sau angajatori interesați de recrutare.

Eveniment dedicat în special tineri din anii terminali

Bursa face parte din seria acțiunilor Serviciului Public de Ocupare, dedicate în principal șomerilor înregistrați, cu scopul de a facilita contactul direct cu mediul economic local.

La eveniment au participat și tineri din anii terminali de liceu și școli profesionale, interesați de oportunitățile de carieră prezentate. În acest context, AJOFM Iași a promovat inclusiv proiectele cu finanțare europeană, prin care sprijină integrarea profesională a tinerilor.

Publicitate și alte recomandări video