Bilele albe și bilele negre ale primarului Chirica: câte dintre promisiunile din anul 2020 au fost realizate?

În broșura electorală din anul 2020, primarul Mihai Chirica și-a structurat promisiunile pe domenii: infrastructură, transport public, protecția mediului, educație și tineret, sănătate, sport, cultură și patrimoniu și digitalizare. În rândurile de mai jos, trecem în revistă gradul de împlinire a acelor proiecte punctuale promise și incluse în broșură.

În ultimii 4 ani, edilul-șef al Iașului a avut și alte promisiuni, precum și alte proiecte inițiate (unele realizate), dar acestea nu fac obiectul acestui articol, intenția ZDI fiind de a face inventarul investițiilor invocate în campania electorală din anul 2020. La finalul articolului, puteți urmări un clip video cu precizările primarului în ceea ce privește proiectele promise în 2020. „În cea mai mare parte, am și depășit cam fiecare capitol (de proiecte, n.r.) pe care mi l-am propus, mai puțin cele care nu au depins de Primăria Iași”, a spus, printre altele, Mihai Chirica.

Infrastructură: pasaje și poduri rămase la stadiul de maculatură

Pe capitolul infrastructură, primarul a promis în jur de zece proiecte punctuale. Dintre acestea, doar trei pot fi considerate îndeplinite parțial sau integral. Restante sunt acele proiecte care ar fi putut determina schimbări majore în trafic, o problemă care se acutizează în oraș pe zi ce trece. Pe lista proiectelor nerealizate se numără: pasajele supraterane din Podu Roș, construirea a două poduri peste Bahlui (zona Zimbru și capăt Dacia), reabilitarea de pasaje (ACB, Socola și cel subteran pietonal Frumoasa) și construirea unei parcări supraterane în Mușatini. Tot în ceea ce privește pasajele, în broșură apăreau alte două pasaje: Panu și cel din Copou (Sadoveanu – Carol I), dar promisiunea făcea referire doar la realizarea studiului de fezabilitate, documentație care a fost realizată.

Un alt proiect major promis și neîndeplinit constă în începerea lucrărilor de consolidare a versantului Țicău-Sărărie. În broșura din 2020, figurau alte două proiecte majore (la capitolul „sport”), dar pe care le amintim aici: construirea unei Săli Polivalente și a unui nou stadion, ambele nerealizate.

Bile albe sunt în cazul lucrărilor la trotuare și alei pietonale (pavele, 80.000 mp), amenajarea de noi locuri de parcare de reședință și crearea sistemului cu senzori wireless pentru locuri de parcare. O altă promisiune (parțial) îndeplinită vizează reabilitarea a peste 60 de străzi – dintre cele enumerate în broșura din 2020, cele mai multe au fost refăcute (sau sunt în curs de finalizare), dar există restanțe importante: drum de acces spre Aeroport, șos. Bucium, prelungirea str. Luca Arbore sau crearea unei noi benzi de circulație în zona șos. Arcu – Păcurari.

Transport public: căi de rulare noi promise și nerealizate

Transportul public a trecut, în ultimii ani, printr-un proces major de modernizare, dar, în același timp, există în continuare deficiențe. La acest capitol, pot fi identificate mai multe promisiuni în broșura primarului din 2020. Printre cele care nu au fost îndeplinite se numără: extinderea rețelei de tramvai (spre Tomești și Moara de Vânt), modernizarea depoului Dacia, înființarea unui sistem automat de închiriere biciclete (proiect european ratat) și crearea unei piste pentru bicicliști pe axa Păcurari – Tudor Vladimirescu.

În schimb, alte proiecte au fost bifate de primar: finalizarea lucrărilor de modernizare la cinci tronsoane de căi de rulare pentru tramvaie, achiziția și darea în exploatare a 32 de tramvaie noi și 44 de autobuze electrice (în broșură figura și achiziția a 64 autobuze cu gaz natural comprimat – obiectiv neîndeplinit), montarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice și realizarea sistemului de e-ticketing (în recepție). De asemenea, la capitolul realizări, se înscriu și facilitățile în transport pentru călători: digitalizarea serviciilor (achiziție tichete prin aplicație mobilă/POS, WiFi gratuit, panouri de informare în stații), precum și continuarea acordării de gratuități și reduceri pentru unele categorii socio-profesionale.

„Căutăm soluții alternative de transport subteran cu metroul, aerian pe șină (monorail) sau aerian pe cablu (telecabină) și, în funcție de acestea și de sursele de finanțare, vom realiza și implementa noi proiecte”, se arăta în broșura primarului.

Protecția mediului: esplanada Palatului Culturii, în continuare e parcare

Reabilitarea esplanadei Palatului Culturii și modernizarea Parcului Copou sunt principalele două proiecte promise în 2020 și care nu au fost realizate, investiții incluse la capitolul „Protecția mediului”.

În schimb, chiar dacă nu au fost încă finalizate lucrările, celelalte proiecte pot fi considerate, cel puțin parțial, îndeplinite: modernizarea zonei de agrement „C. A. Rosetti”, crearea a cinci parcuri pe terenuri degradate („oazele de verdeață”), reabilitarea parcului din fața Teatrului Național, modernizarea de spații de joacă, modernizarea sistemului de termoficare, un proiect de reabilitare a sistemului de iluminat public și extinderea de rețele electrice în Galata.

În același timp, Primăria a investit, anual, fonduri semnificative în amenajarea de spații verzi (inclusiv în cartiere), prin intermediul Servicii Publice.

Educație și tineret: Colegiul Pedagogic trebuia deja finalizat

Reabilitarea Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” s-a plasat în topul promisiunilor primarului din 2020, dar lucrările vor începe abia în această vară și vor dura 3 ani. De asemenea, 14 unități școlare trebuiau reabilitate termic, dar, la fel, lucrările în cazul acestora vor începe în lunile următoare. La vremea respectivă, școlile erau „programate” să fie reabilitate cu bani dintr-un credit BERD, dar, între timp, Primăria a accesat fonduri PNRR.

În schimb, finalizate sau în curs de finalizare sunt proiecte precum construirea de grădinițe (Dacia, Bucium, Codrescu), Liceul Teoretic „D. Cantemir”, construirea centrului Cicoarei, modernizarea campusului școlar al Colegiului Tehnic „Gh. Asachi”, construirea de săli și terenuri de sport la școli. De asemenea, în timpul pandemiei, Primăria a investit în centre de educație online, tablete și măști chirurgicale pentru elevi, promisiuni care au fost enumerate în broșură.

O bilă neagră este în cazul construirii unui centru de educare și recreere la Ciric.

Sistemul sanitar: nu a fost asigurat accesul spre SRU

În 2020, primarul promitea o investiție de 164,5 milioane lei pentru crearea infrastructurii de circulație către Spitalul Regional de Urgență (SRU) și a utilităților din zonă. Deocamdată, avem (în construcție) un drum de acces provizoriu către șantierul SRU. Însă, la SRU sunt în execuție doar lucrări pregătitoare construirii unității, un termen pentru realizarea rețelei de infrastructură fiind de cel puțin încă 2-4 ani.

Bile albe sunt în cazul Spitalului de Recuperare și al Spitalului Parhon – în ambele cazuri sunt în derulare mai multe investiții care au finanțare asigurată.

Transformarea plajei Nicolina în stațiune balneară a rămas la rangul de promisiune inclusiv în actuala broșură a primarului Chirica.

Cultură și patrimoniu: bile albe și bile negre

În ceea ce privește nerealizările în cadrul capitolului „Cultură și patrimoniu”, amintim: reabilitarea fostului cinematograf Trianon, refuncționalizarea și extinderea Casei de Cultură „M. Ursachi” („Palatul Poeziei”), refacerea Casei Calimachi („Muzeul Comunismului”), reabilitarea Casei Buicliu („Muzeul Copiilor”), refacerea Pieței Unirii sau restaurarea monumentului Independenței. Pe lista nerealizărilor se înscrie și proiectul privind reabilitarea Podului de Piatră.

Citiți și: Ce a promis tandemul Chirica – Alexe în 2020 şi ce a realizat până azi. 10 promisiuni şi stadiul lor

Dintre promisiunile din 2020, în lucru sunt două cinematografe (Dacia și Victoria) și restaurarea Casei Berthelot (cu mari întârzieri). Bile albe: finalizarea proiectelor de restaurare a unor monumente istorice (Baia Turcească, Palatul Braunstein, Muzeul de Istorie Naturală și ansamblul Măn. Frumoasa), lucrările efectuate la cimitire și restaurarea unor ansambluri statuare (monumente dedicate Eroilor, Regulamentul Organic).

Primul district „smart” al Iașului, o altă promisiune rostogolită

Ultimul capitol din broșura lui Mihai Chirica din 2020 a vizat digitalizarea. În topul promisiunilor s-a plasat crearea primului district „smart” al Iașului: cartier inteligent în proximitatea SRU (Moara de Vânt) cu o valoare de nu mai puțin de 726 milioane lei – proiectul este o promisiune și pentru următorii ani.

Pe lista neîmplinirilor mai amintim: Iași Maps (urbanism inteligent prin realizarea de hărți geospațiale a orașului cu date deschise), Iași Digital Mall (marketplace digital de bunuri și servicii), biblioteca digitală a Iașului, o platformă dedicată voluntarilor și o aplicație de mobilitate (acordarea de vouchere culturale în funcție de reducerea emisiilor de carbon prin renunțarea la utilizarea mașinii).

În ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice, pași în acest sens au fost făcuți prin crearea unor portaluri care facilitează o mai bună interacțiune a cetățeanului cu Primăria. De asemenea, au fost realizate investiții pentru extinderea sistemului public de supraveghere video și a rețelei de WiFi.

Mihai Chirica: „Mi-am depășit promisiunile”

Înainte de începerea campaniei electorale, în cadrul unei conferințe de presă, primarul Chirica a fost întrebat dacă are ceva să-și reproșeze în ceea ce privește îndeplinirea promisiunilor făcute în anul 2020. Mai jos, puteți viziona răspunsul primarului, iar la finalul articolului puteți consulta transcrierea principalelor declarații în acest sens.

Transcrierea declarației primarului:

„De ce să-mi reproșez mie? În cea mai mare parte, am și depășit cam fiecare capitol (de proiecte, n.r.) pe care mi l-am propus, mai puțin cele care nu au depins de Primăria Iași, respectiv care au depins de acorduri guvernamentale, cum ar fi Sala Polivalentă – aș fi preferat, sau toată lumea s-ar fi așteptat, să fie în construire astăzi, la fel și SRU. Spitalul regional va intra în execuție, și va fi o promisiune îndeplinită (pe 19 aprilie au început lucrările, conferința a fost pe 9 aprilie, n.r.). Dar, în cea mai mare parte, spunem noi, ne-am atins…chiar, PNRR-ul ne-a venit și cu o mare gură de oxigen, neașteptată, nu făcea parte din calcule în anul 2020.

Nu am avut niciodată pachetul de 28 de școli prin PNRR, nu a fost pentru că nu era gândit PNRR-ul – toată această parte de eficiență energetică pe care o avem în implementare, o parte se și execută, face parte din noile programe accesate, altele decât cele pe care le prognozam în anul 2020. Dar, toate celelalte pe care le-am spus atunci, grădinițele (Bucium, Codrescu, Dacia), școlile începute la vremea respectivă, programul de săli de sport, am început cu 2 iar acum avem 6 în execuție, iar o parte cu finalizare până la finalul actualului mandat. Cu terenurile de sport școlare, sunt la recepție toate, un punct câștigat. Cu laboratoarele pe care le-am implementat pe partea de educație, la fel am reușit să ne atingem toate obiectivele pe fiecare școală în parte.

Cu modernizarea transportului public – suntem mai mult decât am spus atunci, suntem deja cu contracte semnate în derulare pe PNRR, nu existau, noi prognozam că va veni 2021-2027 (finanțări UE, n.r.), ne vom foi pe acolo, sperăm să vină. Niciodată nu am discutat despre modernizarea CET prin schimbarea completă a tehnologiei, uitați că a venit oportunitatea, am semnat și suntem în implementare cu parcul fotovoltaic și depunem pentru noua capacitate cu motoare termice”, a declarat primarul Mihai Chirica.

