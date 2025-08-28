Birocrația care ucide firme: caz revoltător de la Iași. Cum a fost împins degeaba spre faliment un start-up înființat chiar pe banii Guvernului?

O firmă aflată la început de drum a fost adusă la un pas de faliment de funcționarii aceluiași stat care o ajutase să ia ființă. Aceștia au uitat să-și actualizeze baza de date și au corespondat în gol cu firma la o adresă care nu mai era valabilă. În lipsa vreunui răspuns, ei au tras concluzia că au de-a face cu un țepar și au cerut finanțarea înapoi.

SC BGV Lemn SRL a beneficiat de o alocație financiară nerambursabilă în valoare totală de aproape 200.000 lei, în cadrul programului Start-up Nation 2018. Ajutorul a fost achitat de Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM) în 2021. Doi ani mai târziu, în martie 2023, Unitatea de Monitorizare, Control și Raportare (UMCR) din cadrul Agenției a trimis societății un e-mail prin care o înștiința de organizarea vizitei la fața locului, pentru a vedea cum s-au cheltuit banii. Societatea nu a dat niciun răspuns. O nouă adresă trimisă de UMCR tot prin e-mail, în iunie 2023, a rămas și ea fără răspuns. Reprezentanții societății nu au răspuns nici la apelurile telefonice. O înștiințare a fost trimisă și prin curierat rapid la sediul social al firmei, dar plicul s-a întors nedesfăcut, cu mențiunea „negăsit la adresă”. Concluzia funcționarilor a fost că statul fusese păcălit de un „întreprinzător” care prezentase un proiect viabil, primise ajutorul de minimis și plecase cu banii. Pe 22 august 2023 a fost emisă decizia de recuperare a ajutorului de stat.

Firma avea sediul în Iași dar activitatea la Tomești, iar UMCR fusese înștiințată

În luna martie a acestui an, pe rolul Tribunalului a fost înregistrată o acțiune depusă de reprezentanții BVG Lemn SRL. Aceștia au precizat că aflaseră de demersurile AIMM abia pe 15 ianuarie, când, în cursul unei audiențe, reprezentantului legal al firmei i se aduseseră la cunoștință somația de plată și titlul executoriu. Depuseseră o contestație împotriva executării, dar aceasta fusese respinsă ca tardivă, așa că se adresaseră instanței.

Conform explicațiilor date judecătorilor, firma își avea sediul social în Iași. Activitatea economică nu se desfășura însă aici, ci în Tomești, unde firma avea deschis un punct de lucru. Nu primiseră niciuna dintre înștiințările trimise de UMCR, nici pe e-mail, nici la sediu punctul de lucru. Era probabil vorba de o încurcătură. Firma își schimbase datele de contact în două rânduri, în 2019 și în 2021, fapt pe care îl aduseseră la cunoștința Agenției IMM. Firma își desfășura activitatea normal, banii alocați de stat fiind cheltuiți în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

„A obliga societatea la restituirea ajutorului de stat și a dobânzii aferente ajutorului de stat, însumând 209.963 lei, ar echivala cu introducerea societății în faliment. Aplicarea unei astfel de sancțiuni pecuniare atrage o probabilitate sporită ca societatea să fie afectată definitiv, în urma unei erori de comunicare”, au arătat oficialii societății.

Dezbatere amplă pe o adresă de email

De cealaltă parte, pentru Agenția IMM, lucrurile erau clare. Firma beneficiase de un ajutor de stat și trebuia să se supună controlului. Monitorizarea beneficiarilor programului Start-Up Nation se desfășoară preponderent online. În normele programului se menționează că adresa de e-mail furnizată de beneficiar la depunerea proiectului va fi folosită pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare. Pe această adresă fuseseră trimise înștiințările. Faptul că firma nu-și desfășura activitatea economică la sediul social era complet irelevant. Nu punctul de lucru, ci sediul social conta ca adresă de corespondență. Firma se sustrăsese de la acțiunile de control și monitorizare și, ca atare, trebuia să returneze banii.

„Există o practică des întâlnită a beneficiarilor de ajutoare financiare nerambursabile, de a încerca să tergiverseze monitorizarea sau să nu o faciliteze, prin invocarea de diferite pretexte, motivat de faptul că aceștia fie nu mențin locurile de muncă asumate prin proiect, fie vând/închiriază/împrumută echipamentele achiziționate, fie nu dețin o locație de implementare sau schimbă frecvent locația implementării în vederea pierderii urmei etc.”, au explicat oficialii AIMM.

Aceștia au arătat și că firma avusese la dispoziție șase luni pentru a contesta decizia de recuperare din momentul deciziei acesteia. Termenul era trecut de mult.

Mai puțin severi s-au arătat a fi magistrații Tribunalului. Într-adevăr, sediul social era cel care conta în relația firmei cu statul. Pe de altă parte, tocmai prin natura programului Start-Up Nation, comunicarea urma să se facă preponderent online. Or, pe 4 aprilie 2019, societatea indicase o altă adresă de e-mail decât cea inițială. Pe 30 august 2021, trimisese AIMM un nou e-mail, anunțând că nu mai are acces la vechea adresă de e-mail și nici la numărul de telefon indicat. Cu toate acestea, înștiințările privind vizita de monitorizare fuseseră trimise firmei tot pe prima adresă, care nu mai era valabilă. Tot pe această adresă de e-mail fusese comunicată și decizia de recuperare a ajutorului de stat. Evident că nimeni nu dăduse vreun răspuns.

AIMM trebuie să demonstreze reaua-credință a societății

Termenul de contestație de șase luni trebuia calculat din momentul în care era clar că firma aflase de existența deciziei de recuperare a banilor, adică din 15 ianuarie 2025. Prin urmare, contestația depusă de BVG Lemn nu era tardivă. Argumentul AIMM, că întreaga corespondență cu firma trebuia să se desfășoare pe adresa de e-mail furnizată la început era absurd.

„Menţiunea că aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului nu echivalează cu o obligaţie a beneficiarului de a nu-şi actualiza datele de contact. O asemenea interpretare este contrară provocărilor tehnologice ce pot interveni, precum pierderea accesului la cont, compromiterea securităţii contului şi altele asemenea. Prin urmare, instanţa reţine că aceeaşi adresă de e-mail va fi folosită pentru corespondenţă doar în măsura în care nu au intervenit schimbări ale datelor de contact ale beneficiarului, pe care acesta să le fi adus la cunoştinţa instituţiei”, au arătat magistrații Tribunalului.

Pentru ca banii alocați firmei să poată fi luați înapoi, trebuia ca AIMM să demonstreze reaua-credință a societății. Or, nu fusese prezentată în instanță nicio confirmare a primirii celor două e-mailuri expediate de UMCR. Nu exista astfel niciun indiciu temeinic că beneficiarul finanțării încerca efectiv să se sustragă controlului. Judecătorii au dispus anularea deciziei de recuperare a ajutorului de stat, ca și a deciziei de respingere a contestației depuse de BVG Lemn SRL. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă. Ea a fost contestată de AIMM, recursul declarat de aceasta urmând să fie judecat de Curtea de Apel.

Publicitate și alte recomandări video