Birocrația de la privat e mai exasperantă. ApaVital și Parcul Industrial Lețcani s-au „curentat” cu Delgaz: demersuri de conectare care durează cu anii

Demersurile pentru conectarea stațiilor de pompare/ epurare ale ApaVital la rețeaua electrică durează chiar și mai mult de doi ani și jumătate. Compania de distribuție a energiei electrice a explicat la solicitarea Ziarului de Iași unde „se întrerupe” parcursul documentației necesare pentru racordarea la rețea.

În ultima vreme, președintele Consiliului Județean a invocat în mai multe rânduri problema alimentării cu anergie electrică a obiectivelor de investiții realizate de administrația pe care o conduce sau de societăți aflate în subordinea CJ.

„Abia în mai 2025, abia în mai 2025”, a subliniat Costel Alexe la ultima ședință a CJ, „Delgaz Grid-ul a găsit soluția tehnică și a instalat acel racord. În mai 2025”, a mai repetat o dată Costel Alexe. Șeful CJ a arătat astfel că și-a pierdut răbdarea față de necesitatea alimentării Parcului Industrial de la Lețcani cu energie electrică de putere mare.

Parcul de la Lețcani mai are opt luni să încheie contractul de racord

De la Delgaz ni s-au confirmat etapele parcurse și ce urmează la parcul amenajat de CJ lângă Lețcani: „Referitor la situația semnalată, Iași Industrial Park SRL (societatea care administrează parcul, n.r.) a solicitat racordarea la rețea în data de 03.10.2024, soluția s-a stabilit printr-un studiu elaborat de proiectantul desemnat de către beneficiar (contractul de proiectare a fost încheiat în 25.10.2024). Studiul de soluție a fost avizat în Comisia Tehnico-Economică (CTE) din Delgaz Grid, respectiv din cadrul Companiei Naționale Transelectrica SA, fiind emis Avizul tehnic de racordare (ATR) în data de 23.04.2025. Etapa următoare este în sarcina beneficiarului, iar la momentul de față așteptăm solicitarea Iași Industrial Park SRL de încheiere a contractului de racordare”, ne-au comunicat cei de la Delgaz Grid, cu precizarea că avizul eliberat în aprilie este valabil 12 luni, iar contractul trebuie încheiat în acest interval.

Patru luni au trecut deja, respectiv până la ultima ședință a CJ, în care consilierii au aprobat alocarea a 5,5 milioane de lei pentru realizarea acordului. „Delgaz Grid ne-a ținut încurcați doi ani până ne-au dat acordul și azi suntem abia în procedură de achiziții”, li s-a plâns Costel Alexe consilierilor locali de la Lețcani la ședința lor de plen din iulie, atunci când aceștia i-au reproșat că Parcul Industrial nu beneficiază de energie electrică de putere mare.

Mai puțin de jumătate din stațiile și instalațiile din proiectul ApaVital sunt conectate la rețea

Șeful CJ a enumerat apoi și cazul stațiilor de pompare și epurare din Proiectul regional de extindere a rețelelor de apă și de canalizare în județ: „Sunt foarte multe situații în care primarii județului nostru au investiții de apă și canalizare, dar care nu pot fi puse în funcțiune. Nu reușesc sau foarte greu reușesc constructorii în relația cu Delgaz Grid-ul să instaleze ATR-urile sau să poată alimenta cu energie electrică stațiile. Sunt chestiuni care nu țin de noi”. Și în Parcul Miroslava e aceeași situație, a mai spus șeful CJ.

De la ApaVital am aflat că, în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană cu peste 325 de milioane de euro, sunt prevăzute 351 de stații de pompare a apelor uzate, dintre care 149 sunt racordate la rețeaua electrică, 49 de stații de pompare a apei potabile (12 racordate până acum), 23 de rezervoare de apă (5 racordate în prezent) și 9 cămine de măsurare a debitelor (3 racordate la rețeaua electrică).

Contracte de lucrări prelungite „pe întuneric”

„Aproape toate contractele din cadrul proiectului POIM 2014-2020/PDD 2021-2027 au avut extindere de timp din cauza întârzierilor înregistrate în alimentarea cu energie electrică a obiectivelor”, au precizat cei de la ApaVital la solicitarea Ziarului de Iași.

De la societatea de apă am primit și câteva exemple în care demersurile de realizare a racordurilor au început de mai bine de doi ani și jumătate: stațiile de pompare a apelor uzate de la Păun și Ciurea, care fac parte din cadrul Lotului 1 al Contractului de Lucrări IS-CL-02 (30 ianuarie 2023), o stație similară de la Al.I. Cuza (Lotul 1 al Contractului de Lucrări IS-CL-07) unde curentul „a venit” după aproximativ 2 ani și 9 luni și stația de pompare a apei potabile SPAP 1 de la Pașcani (Contractul de Lucrări IS-CL-12), 2 ani și 7 luni. Întârzieri sunt la întocmirea studiului de fezabilitate, la obținerea Avizelor Tehnice de Racordare și la execuția lucrărilor de întărire de rețea pe care le execută Delgaz Grid, mai spun cei de la ApaVital.

Delgaz: 429 de cereri primite de la ApaVital, 340 avizate favorabil, 296 de contracte încheiate, 117 obiective funcționale

„Din 2023 până în prezent, societatea (ApaVital, n.r.) a transmis peste 400 de cereri de racordare pentru obiective de tip SPAU (stație pompare ape uzate), SPAP (stație pompare apă potabilă), RA (rezervor de apă) sau GA (gospodarie de apă) ca urmare a dezvoltării rețelelor de apă și canalizare din județul Iași”, ne-a confirmat răspunsul primit de la Delgaz.

În total, au fost 429 de cereri de emitere a avizului tehnic de racordare (ATR), dintre care 340 l-au și primit. Dintre acestea, pentru 296 au fost încheiate contractele de racordare, iar 117 au obținut și certificatul de racordare și sunt în funcțiune.

Cele 89 rămase sunt în diferite situații, au explicat reprezentanții Delgaz Grid: cereri blocate sau anulate la solicitarea clientului, anulate pe motiv că documentele depuse nu erau corecte sau complete, iar ApaVital nu a revenit cu completările solicitate, cereri unde este necesară completarea documentației, respectiv cele care necesită studii de soluție și la care ATR va fi emis în termen reglementat după avizarea studiilor – elaborate de către proiectanți desemnati de ApaVital, precizează Delgaz.

Dar de ce durează atât de mult etapele de racordare?

„Timpii de emitere a documentelor sunt reglementați de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. În general, perioadele cele mai lungi în procesul de racordare sunt date de etapele de achiziție (desemnarea operatorului economic pentru proiectarea/execuția lucrărilor), obtinerea avizelor/ acordurilor și autorizațiilor pentru execuția lucrărilor de racordare și execuția efectivă a lucrărilor. În condițiile în care clientul are dreptul de a alege operatorul economic pentru proiectarea și execuția lucrărilor de racordare, etapele cele mai lungi ale procesului sunt, în general, în sarcina clientului și a operatorului economic desemnat”, au mai explicat cei de la compania de distribuție a E.On.

„Compania noastră depune toate eforturile pentru reducerea procesului de racordare, dar acest lucru nu este posibil fără parcurgerea tuturor etapelor legale și fără implicarea fiecărui actor în etapele de care este responsabil”, subliniază Delgaz în răspunsul la solicitarea Ziarului de Iași.

