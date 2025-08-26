Bizareriile minții noastre

Halucinațiile în masă sunt un fenomen de interes atât pentru cercetători, cât și pentru iubitorii de misticism. Acest fenomen, la baza căruia va exista întotdeauna conformismul, o anumită atitudine de percepție, o critică redusă față de ceea ce se vede și adesea un fond emoțional instabil. Dar principalul lucru este disponibilitatea oamenilor de a vedea nu doar cu proprii ochi, ci și cu ochii altei persoane, pentru a fi implicați în ceva uimitor.

În istoria psihologiei sociale, puține evenimente au uimit cercetătorii și publicul la fel de mult ca epidemia de râs din Tanganyika, petrecută în anul 1962. Epidemia de râs a început într-o școală misionară pentru fete: trei eleve au început să râdă incontrolabil, aparent fără niciun motiv. În scurt timp, alte fete, colegele lor, au început să manifeste același comportament. Râsul devenea imposibil de oprit. În doar câteva zile, peste 60 de eleve au fost afectate, ceea ce a determinat conducerea școlii să o închidă temporar. În mod paradoxal, odată cu întoarcerea elevelor în satele natale, fenomenul s-a extins. Alte școli și comunități din zonă au raportat apariția acelorași simptome. În total, peste 1000 de persoane au fost implicate în acest episod, iar durata fenomenului s-a întins pe o perioadă de câteva luni.

Inițial, autoritățile locale au suspectat că la baza acestei epidemii de râs ar fi fost o posibilă intoxicație alimentară, o boală infecțioasă sau un virus necunoscut. Totuși, investigațiile epidemiologice nu au identificat nicio cauză biologică sau toxicologică. În lipsa unui factor fizic concret, cercetătorii au concluzionat că era vorba despre o isterie colectivă – un răspuns psihogen la stresul social și emoțional. În acei ani, Tanganyika își câștigase independența față de Marea Britanie, se afla într-o perioadă de tranziție politică, cu multe incertitudini privind viitorul societății. În plus, sistemul educațional era sever, bazat pe reguli stricte și o disciplină rigidă, în special în școlile misionare. Se presupune că elevele trăiau sub presiuni constante din partea familiilor lor, presiuni sociale, educaționale – fără un cadru adecvat pentru a-și putea exprima emoțiile. Râsul incontrolabil, în acest context, a devenit o formă involuntară de eliberare emoțională, corpul și mintea au reacționat prin crize psihosomatice – râs, leșin, crampe musculare, care s-au propagat rapid prin efectul de sugestie și contagiune emoțională. Fetele afectate nu se prefăceau, ci trăiau sincer aceste emoții, generate de tensiunea psihologică acumulată.

Un alt exemplu interesant privind halucinațiile în masă este un incident petrecut în 1846, protagoniști fiind niște marinari francezi. Fregata Belle Poule și corveta Веrceau au fost surprinse în larg de un uragan teribil. Prima dintre ele a supraviețuit uraganului, dar a pierdut din vedere corveta Веrceau și, considerând că e inutil să o caute în largul oceanului, s-a îndreptat spre un punct de întâlnire prestabilit. Corveta nu era acolo, cum s-ar fi așteptat, iar toate căutările ei în apropierea insulei au fost fără rezultat. Firește, după aceasta, a început o perioadă de așteptare pentru echipajul Belle Poule. Fiecare zi aducea din ce în ce mai multă neliniște pentru soarta echipajului care era format din 300 de persoane. În cele din urmă, după o lună de căutări, un marinar care stătea pe catarg a observat o navă naufragiată lângă țărm. Întregul echipaj și-a îndreptat atenția către punctul indicat și s-a convins că mesajul marinarului era corect, se găsise ceea ce căutau. Descoperirea i-a entuziasmat pe toți, iar entuziasmul a atins un grad și mai mare când toți au văzut în fața lor nu o navă naufragiată, ci o plută plină cu marinari și remorcată de bărci maritime. Erau salvați! și-au spus ei. Comandantul a contactat un crucișător, care se afla prin preajmă, să-i ajute pe colegii lor marinari. Menționăm un lucru important: în tot acest timp și echipajul crucișătorului a văzut oamenii care se țineau încleștați de acea plută, s-au auzit chiar și strigăte de ajutor la care ei răspundeau încurajator. Această poveste a fost risipită abia atunci când bărcile coborâte de crucișătoare s-au apropiat de obiectul luat drept o plută cu oameni și care s-a dovedit a fi nimic altceva decât vreo câțiva copaci duși de curent. Marinarii de pe corvetă nu au fost găsiți niciodată, din nefericire, cum nu a fost găsită niciodată corveta pe care se aflau.

Este de la sine înțeles că dezvoltarea acestei halucinații în masă a fost influențată de sugestie. Nu există nicio îndoială că dezastrele trăite pe mare au excitat foarte mult nervii marinarilor. Anxietatea și teama pentru soarta crudă a celor 300 de camarazi care se aflau pe Berceau au contribuit în mare măsură la o anumită direcție a minților. Toate gândurile și conversațiile se reduceau la același subiect: soarta colegilor lor. Câteva cuvinte ale marinarului de pe catarg, acelea că o navă naufragiată este vizibilă în depărtare, au fost suficiente pentru a insufla tuturor aceeași iluzie. Schimbând păreri despre obiectul vizibil, toată lumea a fost de acord că nu este vorba de o navă naufragiată, ci de o plută plină cu oameni și remorcată de bărci.

În urmă cu mulți ani, un vecin mi-a povestit cum după decesul cumnatului său a avut parte de un incident straniu. Într-o seara, soția răposatului, care se mutase la el după decesul soțului, a auzit un zgomot ciudat la fereastră. Speriată s-a apropiat, o umbră se contura dincolo de fereastră, femeia avea să recunoască soțul pe care îl îngropase cu două luni înainte. Femeia a început să strige după ajutor. Copiii săi și familia fratelui au venit de îndată. El e, s-a întors! a spus femeia încleștată în frică. „Uite, e în costumul cu care l-am îngropat!” Ceilalți s-au apropiat înfricoșați de geam, da, umbra părea a fi chiar răposatul. „Era exact așa cum l-am îngropat, în același costum, stătea acolo și ne privea cu o privire rece”, a continuat persoana povestea. „Eram paralizați de frică. Își spun sincer, el era! Ne făceam cruce cu limba. Hai, văzuse ea, dar, ce naiba, văzusem și noi, eram, totuși, șapte oameni! Apoi – a continuat povestea – s-a deschis ușa, am țipat îngroziți, nu era răposatul, era fiică-mea cea mare care se întorcea de la muncă, din tură. Ne-a văzut înfricoșați, ce e cu voi? a început să strige la noi, la ce vă uitați așa?! Nelu, i-am spus cu jumătate de gură. La geam… Ce Nelu, ați înnebunit cu toții?! E plasa cu ceapă, eu am agățat-o de foișor!”

După cum a spunea psihologul D. Rawcliffe: „Unde există credință în miracole, vor exista întotdeauna dovezi ale existenței lor”. Halucinațiile în masă sunt un fenomen de interes atât pentru cercetători, cât și pentru iubitorii de misticism. Acest fenomen, la baza căruia va exista întotdeauna conformismul, o anumită atitudine de percepție, o critică redusă față de ceea ce se vede și adesea un fond emoțional instabil. Dar principalul lucru este disponibilitatea oamenilor de a vedea nu doar cu proprii ochi, ci și cu ochii altei persoane, pentru a fi implicați în ceva uimitor. Cum se poate explica o halucinație pe care mai multe persoane o văd în același timp și este ea măcar posibilă? Știința modernă nu oferă un răspuns clar la această întrebare. Potrivit unor oameni de știință, halucinațiile în masă sunt imposibile, în timp ce alții spun că pur și simplu nu știm nimic despre ele. Psihologii secolului XX au explicat acest fenomen prin teoria contactului telepatic. Acest comportament se numește „sugestibilitate” și cu toții suntem susceptibili la el. Prin urmare, atunci când oamenii sunt impregnați de stări de spirit și sentimente comune, potrivit psihologilor, o singură „scânteie” este suficientă pentru a dezvolta o halucinație colectivă. Sugestia reciprocă, asociată cu conversații constante despre același subiect, duce la faptul că halucinația devine comună celor prezenți. În cazul fregatei Belle Poule, o astfel de „scânteie” a fost jubilația semnalizatorului, care, după o lungă așteptare, a văzut pur și simplu ceea ce voia să vadă. Ca și în cazul lui Nelu, cel întors dintre morți.

Și totuși, este interesant cum oamenii copiază instantaneu starea emoțională a altcuiva, care este exprimată prin expresii faciale, expresia ochilor, lungimea respirației și alte lucruri vizuale. Este imposibil să explici totul cu „secretele” subconștientului. Unii oamenii de știință cred că poate totul se rezumă la neuronii oglindă, care sunt prezenți în vorbire, în percepția motorie, vizuală, asociativă. Aceștia sunt excitați atunci când se efectuează o anumită acțiune sau, atenție, atunci când această acțiune este efectuată de o altă ființă. Ei sunt responsabili de imitație. Poate că neuronii oglindă sunt cauza halucinațiilor în masă. Cu alte cuvinte, atunci când cineva își imaginează și exprimă o imagine, creierul nostru începe automat să o genereze. Apropo, exact asta se întâmplă în cazul durerii simpatice sau al empatiei, când experimentăm senzații neplăcute, văzând că cineva, de exemplu, a avut un accident, și-a tăiat din greșeală degetul sau și-a prins mâna în ușa. Simțim pe moment o durere ca și când noi am fi pățit acest lucru.

Așteptarea determină percepția: „văd ceea ce mă aștept să văd”. Ar putea fi o explicație. Creierul nu percepe realitatea pasiv, ci o anticipează. Când mai mulți oameni se așteaptă la un fenomen, de exemplu, „va apărea o lumină divină”, creierul preactivează rețelele neuronale asociate acelui stimul. În stare de tensiune, aceste rețele pot declanșa senzații sau imagini în lipsa stimulului real. Sugestibilitatea crescută în grup ar fi, așa cum spuneam, ar fi o altă explicație: „Dacă alții trăiesc asta, e probabil real”. În contexte sociale tensionate, crește la nivel inconștient nevoia de siguranță și apartenență. Oamenii tind să creadă ceea ce crede grupul sau să simtă ceea ce simte grupul pentru a se adapta. În articolul precedent am discutat despre experimentul lui Asch. În momentele de criză sau incertitudine, ea crește exponențial. Contagiunea emoțională e o altă cauză: „simt ce simt ceilalți”. Creierul uman este conectat la emoțiile altora prin neuronii oglindă și sistemul limbic. Dacă cineva intră în panică sau este copleșit emoțional, ceilalți „preiau” inconștient acea emoție, ceea ce poate distorsiona percepția realității. Cred că fiecare din noi a întâlnit situații când la o petrecere în care ne distram și râdeam, la apariția unui invitat care nu era în forma sa cea mai bună, buna noastră dispoziție a luat sfârșit. Stresul și hipervigilența senzorială au și ele o influență mare în apariția halucinațiilor în masă: „orice lucru vag definit devine amenințător sau extraordinar”. Sub stres acut, creierul devine hipervigilent. Se caută semnale de pericol sau de sens în orice detaliu, chiar și ambiguu. Această stare poate duce la percepții distorsionate: umbre, lumini, sunete vagi pot deveni halucinații. De aici poate decurge și inhibarea cortexului rațional în care logica e înlocuită de reacția emoțională. Într-o stare de panică sau exaltare colectivă, cortexul prefrontal, adică zona responsabilă cu analiza și gândirea critică, este inhibat. Creierul funcționează pe pilot automat pe baza emoțiilor, fricii sau credințelor preexistente.

Epidemia de râs din Tanganyika, prezentată ca tulburare psihogenă de masă sau reacție isterică colectivă, ca și halucinația în masă în cazul marinarilor sau cea în care a fost văzut Nelu-decedatul nu au fost evenimente bizare, ci o expresie profundă a fragilității emoționale și sociale a unei comunități aflate sub presiune psihică. Ele demonstrează că ființa umană, deși rațională, este profund influențată de contextul în care trăiește, iar reacțiile colective pot depăși cu mult sfera logicii individuale. Înțelegerea acestui fenomen ne ajută nu doar să interpretăm mai bine istoria, ci și să prevenim și să gestionăm mai eficient tensiunile psihosociale din prezent.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

