Blana de berbec gay

De ce e corect ca berbecii homosexuali să nu fie executați pentru cârnați de oaie, iar cei hetero să fie? E mai bună blana lor decât a celorlalți? Pentru că la un moment dat asta se întâmplă. Ce să mai zic de oile și mieii care sunt sacrificați în fiecare an de Paște ori cu alte ocazii. Îi întreabă cineva de preferințele lor sexuale?

Cică nu există coincidență pe lume, ba eu cred că există, altfel nu-mi pot explica de ce după articolul meu de săptămâna trecută despre importanța marketingului care depășește pe cea a produsului aferent, am văzut o știre pe un post Tv care spunea în esență cât de căutată e blana de berbec homosexual în comparație cu celelalte. Fără glumă, fără exagerare. Dacă ăla nu e marketing de cel mai înalt nivel, atunci ce mai e?

Pe scurt era vorba despre un cioban șmecher din Germania, pe nume Michael Stücke, care a avut o idee inspirată, să adune berbecii fără succes la oi, sterili sau care încălecau alți berbeci, pe care el i-a numit la grămadă și cu bătaie „homosexuali”, și să facă în așa fel încât să promoveze vânzarea blănii lor, adică să scoată niște bani din asta. Care blană nu poate fi nimeni sigur că provine exact de la respectivele ovine pentru că nu cred că e vreo diferență de textură între aceea și alta de la berbeci non-gay.

El zice că i-a salvat de la moarte pentru că nefiind buni pentru reproducere erau inutili, prin urmare trimiși la abator. Pentru cine nu știe cum merg lucrurile într-o stână, berbecii, în general, sunt dați la sacrificare indiferent de preferințele lor sexuale, și sunt păstrați doar câțiva cu, mă scuzați, biluțele mari, care pot asigura o reproducere adecvată. Motivul principal e că nu pot da lapte, prin urmare, scopul pentru care au fost aduși pe lume e unul limitat. E nevoie doar de un berbec la 40-60 de oi, restul sunt în plus, doar privitori, mă scuzați din nou. Chiar și cei selectați sunt rotiți anual pentru că, deh, ca și la oameni, mai intervine oboseala fiziologică, plictiseala de aceleași fețe, blazarea ș.a.m.d. Ăsta e adevărul, din păcate, regulile cu animalele domestice în captivitate sunt crude, dar așa va fi mereu până nu vom mai mânca hamburgeri, shaorma ș.a.m.d. Nici în libertate lucrurile nu stau prea roz, ba chiar acolo selecția poate fi și mai dură.

Așadar ciobanul nostru hoțoman „moldovean” din regiunea germană Rinul de Nord – Westfalia, a adunat 21 de berbeci „gay” și a apelat la o firmă de marketing în afaceri care s-a pus imediat pe treabă și a făcut ditamai brandul pentru comercializarea blănii care s-a numit, cum altfel decât „Rainbow Wool” – „Lâna Curcubeu”. Sub această marcă au fost comercializate produse create din blană chipurile recoltată de la „băieții” în cauză. În proiect s-a implicat și vocalistul trupei Tokio Hotel, Bill Kaulitz, care a devenit imaginea brandului, el însuși un berbec salvat de la sacrificare.

Și uite așa prostioarele și accesoriile confecționate din blana berbecilor presupuși homosexuali (peticele pentru șepci, șireturi, ecusoane), exact ca în exemplul cu chibriturile din articolul meu precedent, au ajuns la mare căutare în comunitățile LGBTQ+ din Germania, iar brandul a devenit foarte popular și un mare hit. Zvonul despre mica turmă de berbeci jucăuși s-a răspândit rapid în Germania.

E absurd? Nu e, de ce să fie, dacă are succes. Absurd e doar ceva care nu are căutare.

Nici următoarele fapte nu sunt absurde pentru că sunt și ele la mare căutare și promovare.

Premierul canadian Justin Trudeau a impus promulgarea unei legi în 15 decembrie 2023 prin care era stipulată obligativitatea introducerii produselor feminine de igienă în băile bărbaților în toate locurile de muncă federale canadiene, inclusiv bazele militare. Trebuiau puse la dispoziție ceea ce se numesc „kituri de menstruație” în băile bărbaților pentru a promova „incluziunea”. Directiva a fost emisă de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Dezvoltare Socială din Canada, care susține că distribuirea tampoanelor gratuite, inclusiv în băile bărbaților, permite „persoanelor cu menstruație să ia parte pe deplin la forța de muncă și la societate, în general”.

Mai pe înțelesul tuturor, e vorba despre bărbații are se simt sau au fost la origine femei și nu au scăpat de probleme specifice genului și care nu au bani pentru produsele respective, ori sunt pur și simplu surprinși de venirea fluxului.

Nici SUA nu e mai prejos, deși au fost mulți americani care l-au ridiculizat pe Trudeau și decizia lui. Statul Minnesota, de exemplu, a promulgat o lege care obligă școlile să pună la dispoziție rezerve de tampoane menstruale studenților din clasa a IV-a până într-a XII-a „indiferent de sex”, adică atât în băile pentru băieți, cât și în cele pentru fete, pentru a acoperi nevoile băieților transgender.

În Oregon e ceva asemănător. Produsele pentru femei, inclusiv tampoane absorbante și O.B.-uri, au fost plasate în toate toaletele pentru băieți din școlile publice din statul respectiv începând cu anul școlar 2022-2023, pentru a se conforma cu legea din 2021 numită „Menstrual Dignity Act” (Legea Demnității Menstruale). Legea cere „ca tampoanele sanitare și O.B.-urile să fie disponibile fără costuri pentru elevi prin dozatoare situate în toate băile, inclusiv în cele ale băieților din școlile primare, medii și liceale și în orice altă clădire de școală publică din stat”.

Peste ocean, în Regatul Unit, produse specific igienei feminine sunt reîmprospătate mereu în băile pentru bărbați din Department for the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) pentru „a ajuta funcționarii angajați transgender”.

În fine, pentru cine mai rezistă, mai am un pic și (mă) termin. La multe universități americane au apărut pisoare în toaletele de femei, căci sunt bărbați care se simt femei, au acces la toaletele pentru femei și, prin urmare, le e comod să folosească pisoarul.

Dacă mai adăugăm la toate cele menționate și manifestările „gender fluid” cu persoane care dimineața se simt femeie, iar seara bărbat, sau invers, și deci intră în care toaletă vor la momentul oportun, ne dăm seama cam unde suntem. În curând, așa cum e și firesc, băile vor fi ca niște imense funduri de grădini în care fiecare își va găsi un loc unde să se ușureze. Ne întoarcem la origini, e perfect.

Mă frământă totuși o întrebare: de ce e corect ca berbecii homosexuali să nu fie executați pentru cârnați de oaie, iar cei hetero să fie? E mai bună blana lor decât a celorlalți? Pentru că la un moment dat asta se întâmplă. Ce să mai zic de oile și mieii care sunt sacrificați în fiecare an de Paște ori cu alte ocazii. Îi întreabă cineva de preferințele lor sexuale? Să înțelegem din asta că firmele care produc același tip de mărunțișuri din blană de oaie fără preferințe sexuale au toate șansele să dea faliment lăsând locul celor cu blană de berbec gay? Zic…

Briscan Zara este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video