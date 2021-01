Blat liberal. Nevasta vicelui de la judeţ, detaşată pe ochi frumoşi la Palatul Culturii

Mai exact, potrivit surselor Ziarului de Iaşi, Luminiţa Afloarei, soţia lui Sorin Afloarei, a fost mai întâi angajată, la finalul anului trecut, la Consiliul Judeţean, pe un post administrativ. Aceasta nu a apucat însă să facă nici măcar o zi de muncă la noul serviciu, că a şi fost detaşată pe postul de muzeograf la Palatul Culturii. Ceea ce pune multe semne de întrebare este faptul că, la bază, Luminiţa Afloarei are drept specializare arta, iar postul pe care a ajuns în prezent este chiar muzeograf la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii. Prin urmare, putem trage concluzia că angajarea la Consiliul Judeţean nu a fost decât o modalitate prin care soţia vicepreşedintelui Sorin Alfoarei să fie „paraşutată” mai apoi pe un post călduţ.

Un alt semn de întrebare este legat de postul pe care Luminiţa Afloarei a fost angajată la Consiliul Judeţean, instituţia neavând în organigramă vreun post de muzeograf. Scăparea vine însă de la Codul Muncii, care spune că „detaşarea” poate fi făcută „în mod excepţional” şi în cazul în care „felul muncii” se modifică. O altă prezenţă a PNL la Palatul Culturii este cea a lui Carmil Chelaru, preşedintele PNL Tineret din Iaşi, care a fost şi el angajat aproape prin aceeaşi metodă.

Lăcrămioara Stratulat nici usturoi nu a mancat, nici gura ii miroase

Ziarul de Iaşi a adresat în cursul zilei de ieri o serie de întrebări legate de detaşarea Luminiţei Afloarei, pe cale oficială, Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, răspunsuri care nu au venit însă până la ora publicării acestui articol.

Lăcrămioara Stratulat ar fi precizat în urma unor zvonuri pe aceeaşi temă apărute în publicaţia „7 Iaşi” faptul că „1. Posturile pe care au fost angajate persoanele respective sunt de muzeograf debutant ( personal contractual). 2. Durata contractelor de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată ( 6 luni). 3. Modalitatea de angajare este detaşare conform prevederilor art. 45-47 ale Legii 53/2003, cu modificările ulterioare. Persoanele detaşate provin cf legii din instituţii de stat, respectiv CJ şi Parlamentul României – Camera Deputaţilor, de pe posturi contractuale. 4. In ultimii ani, persoanele în cauză au făcut voluntariat în cadrul instituţiei noastre şi au participat la diverse activităţi organizate de instituţie 5. CMNM se confruntă cu o lipsă acută de personal, prin urmare detaşarea şi/sau transferul unor persoane care corespund posturilor este absolut necesară. În acest sens, avem stingentă nevoie de următoarea categorie de personal: casier, inginer grad IA, conservator grad IA (biolog), pompier, posturi a căror ocupare ar fi absolut necesară, chiar pe perioadă determinată (transfer / detaşare) pentru o funcţionare normală a instituţiei. Toate posturile enumerate mai sus (inclusiv cele 2 posturi de muzeograf debutant) se regasesc in Statul de functiuni si Organigrama institutiei. Datorita starii de alerta ele au fost blocate, singura modalitate de ocupare fiind prin transfer sau detasare pe o perioada determinata. In prezent, de exemplu, la Muzeul de arta, sunt trei muzeografi (din 4) in carantina”, a precizat Lăcrămioara Stratulat pentru publicaţia citată.

Luminiţa Afloarei, conform unei simple căutări de internet, figurează ca deţinătoarea unei firme care vinde flori. Art Quarella Flowers SRL are drept obiect comercializarea cu amănuntul şi chiar are automate de comercializare a florilor la Aeroportul din Iaşi. Totodată, Luminiţa Afloarei este artist plastic, absolventă a Universităţii Naţionale de Artă „George Enescu” din Iaşi, studii de licenţă, fiind în prezent masterandă la aceeaşi instituţie.

Carmil Chelaru, o altă angajare la Palatul Culturii care pune multe semne de întrebare, tot pe filiera PNL, este preşedintele PNL Tineret. Acesta ar fi ajuns la Palatul Culturii în prezent tot prin detaşare, însă în cazul acestuia se poate spune că ar fi avut cel puţin planul să urmeze o carieră în lumea culturală. Carmil Chelaru ar fi susţinut, conform datelor publicate pe umcultura.ro, la finalul anului trecut, un concurs pentru un post de documentarist în cadrul unui proiect care îşi avea activitatea la Complexul Muzeal Naţional Moldova. Carmil Chelaru obţinuse, cu un punctaj de 92,33 la proba scrisă şi 81,67 la interviu, un post de documentarist cu studii medii. În prezent, conform răspunsul Complexului Muzeal Naţional „Moldova”, acesta ocupă un post de muzeograf debutant. Foto: sotii Afloarei si Lacramioara Stratulat