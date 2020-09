Blocaj total în Paşcani! Ca să traversezi oraşul îţi trebuie două ore

Şoferii care traversează oraşul Paşcani (duminica seara) trebuie să aibă nervi de oţel. Din cauza unei lucrări de asfaltare circulaţia se desfăşoară pe un singur sens, motiv pentru care traficul este gatuit. Şantierul este la intrarea în oraş dinspre Ruginoasa. Şoferii aflaţi în Paşcani susţin că 100 de metri sunt parcurşi în 15 minute. Am încercat să luam legătura cu primarul Pascaniului, dar Dumitru Pantazi nu ne-a răspuns pe niciunul din cele două numere de telefon. Am fi vrut să aflăm cum gestionează această situaţie, mai ales că se ştie că în a doua parte a zilei de duminică este un trafic crescut spre municipiul Iaşi. “A trecut o oră de când sunt blocat pe strada Grădiniței. Abia am ajuns în dreptul cimitirului aflat pe strada asta. Deci viteza se menține, maxim 100 de metri în 15 minute. La prima intersecție mare, niciun polițist nu dirijează circulația. Intrarea e la mica înțelegere. Mă apropii de pod. Deci două ore ca să traverszi Pascaniul...”, ne-a relat un şofer aflat în trafic.