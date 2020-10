Blogurile pot concura ziarele online la trafic, dar și la profitabilitate (P)

Probabil că nu mai există în prezent o instituție mass-media care să nu aibă și un website aferent. Până și televiziunile (de pe tot mai multe nișe, în afara celor de filme și desene animate) și radio-urile au website-uri pe care postează conținut media pe care de obicei îl și monetizează. Publicațiile print nu face excepție, acestea au ajuns să obțină venituri însemnate din ediția online (care are mai mulți cititori decât cea offline).

De fapt, tot mai multe ziare și reviste printate ori se închid definitiv, ori trec cu totul în online, renunțând la ediția tipărită. Lor li se alătură multe alte publicații exclusiv online ce sunt lansate pe piața media.

Surse din cadrul unui mare ziar național cu tradiție, care astăzi încă există în varianta print, dar care are și o ediție online de mare succes, relatau nu cu mult timp în urmă că deși traficul de pe internet este mult mai mare decât vânzarea din print, varianta tradițională reușește să aducă venituri mai ridicate decât varianta electronică. Din păcate, realitatea este că profitabilitatea unui ziar online nu este foarte mare, astfel încât este obligatoriu să fie susținut cu resurse destul de reduse - puțini redactori, puține cheltuieli suplimentare.

Cele mai multe ziare online se susțin din publicitatea prin sistemul Google, în paralel cu alte tipuri de venituri - vânzare bannre publicitare prin regii de publicitate, vânzare bannere publicitare în mod direct (în special ziarele locale), publicare de articole cu linkuri SEO și de branding, introducere linkuri afiliere online. Nu este deloc o versiune ideală a managementului media, multe publicații sacrificând calitatea în favoarea cantității și a articolelor de tip tabloid, senzaționale, chiar subiective, departe de etica jurnalistică.

În paralel, se dezvoltă tot mai multe bloguri care ajung chiar surse de informație pentru multe persoane. Și asta deși blogurile își asumă stilul subiectiv, spre deosebire de ziarele online, care ar trebui să fie imparțiale. Blogurile individuale sau colective (unde scriu mai mulți jurnaliști) au succes mai ales grație reputației unor persoane cu aură de influencer. Astfel de jurnaliști reușesc să atragă trafic uneori comparabil cu cel al publicațiilor cu o redacție în spate. Oamenii dezvoltă încredere în astfel de persoane și le consideră formatori de opinie.

Interesant este astfel că blogurile fără pretenții de brand ajung să concureze ziare și reviste online și chiar să aibă business-uri de mai mare succes. Chiar dacă cifra de afaceri este probabil mai mică în cazul blogurilor, cheltuielile fiind minime se ajunge la o profitabilitate foarte ridicată. În plus, există sisteme online prin care oricine poate deveni sponsor al unui jurnalist / blogger pe care să îl susțină periodic, fără niciun interes și fără nicio constrângere, ca un gest de responsabilitate față de creatorii de conținut relevant și util publicului.

Un blog se poate lansa cu o investiție extrem de mică. Domeniul web costă chiar și sub 10 euro pe an (mai ales dacă se alege varianta .ro), găzduirea web de asemenea are un cost mic - se poate alege un plan de web hosting Wordpress cu un cost de 3,49 euro / lună la thc.ro, unul dintre providerii de tip cu data center în Craiova, România. Platforma Wordpress poate fi operată aproape gratuit, multe teme sunt perfecte pentru un blog sau chiar un ziar online. Sistemul de administrare este simplu, ideal este totuși să existe ceva cunoștințe minime de programare sau ajutor ocazional din partea unui programator. Oportunități de business-uri profitabile pentru 2021, cu bani puțini și distanțare socială? Blogul poate fi soluția câștigătoare!