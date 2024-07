BNR a decis în mod surprinzător scăderea ratei dobânzii de politică monetară la 6,75% pe an, de la 7% pe an

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 5 iulie 2024, a hotărât următoarele: scăderea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, începând cu data de 8 iulie 2024; scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8% pe an, şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6% pe an”, arată BNR.