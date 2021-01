Boboteaza în pandemie, sărbătoare tristă. IPS Teofan: „Să nu abandonăm lupta“!

Dacă altădată veneau şi 2.000 de oameni la geruri şi de -20 de grade, ieri au fost sub 200 de persoane în curtea Mitropoliei. Discursul plin de speranţă al Mitropolitului a însufleţit însă atmosfera tristă. „Numai cel care n-a fost niciodată bolnav nu ştie cât de bine e să ai un doctor, un medic care să te ajute, oameni care să te caute, creştini care să se roage pentru tine“.

La Catedrala Mitropolitană a fost, anul acesta, o slujbă unică de sfinţire a apei, de Bobotează. Condusă de Înaltpreasfinţitul Teofan, la slujba la care veneau şi 2.000 de oameni în gerul aspru, de -20 de grade, au participat ieri câteva zeci, maximum 200 de persoane, pe platoul din faţa catedralei. Respectând distanţa fizică şi toate măsurile de protecţie împotriva infecţiei cu noul coronavirus, oamenii au venit de dimineaţă, au participat la una dintre cele 5 slujbe de Liturghie săvârşite în ansamblul mitropolitan, în 3 locuri diferite, şi au aşteptat momentul începerii celebrării de la ora 11.00.

Şi alaiul de preoţi şi diaconi care l-au însoţit pe Înaltpreasfinţitul Teofan a fost redus, pentru a păstra măsurile de siguranţă. Credincioşii însă au fost mulţi la coadă la Sfânta Parascheva, unde, în şir indian, respectând parţial distanţa de 1,5 metri, dar cu măşti pe faţă, au fost în permanenţă 150-200 de persoane.

Şi la coada pentru a lua acasă agheasmă mare au fost multe persoane: coada începea de la intrarea în parcare la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi intra în curtea ansamblului mitropolitan prin zona unde e amplasat baldachinul Sfintei Parascheva, coborând pe la poarta din spatele catedralei, ocolind piaţeta şi ajungând chiar în dreptul butoaielor cu apă sfinţită.

Pentru prima dată, oamenii nu au fost lăsaţi să îşi ia ei agheasmă mare, ci 40 de voluntari au umplut întruna sticlele credincioşilor, cât şi sticluţe de plastic de jumătate de litru, pregătite din timp de către aceştia.

Discursul IPS Teofan a fost şi el unul temperat, faţă de alţi ani, urând oamenilor sănătate, citând mult din sfinţii apostoli şi lăsând un mesaj de speranţă pentru anul care vine.

„Numai cel care n-a fost niciodată bolnav nu ştie cât de bine e să ai un doctor, un medic care să te ajute, oameni care să te caute, creştini care să se roage pentru tine atunci când eşti sub greutatea suferinţei. Anul trecut a fost un an greu, ştim bine, nici anul acesta nu se află sub auspicii foarte încurajatoare din punct de vedere omenesc. Se cuvine a nu ceda, a nu abandona lupta, a nu ne pierde curajul şi - Doamne fereşte! - a nu deznădăjdui! Avem puterea rugăciunii care se transformă într-o protecţie a trupului şi a sufletului nostru; «armură duhovnicească» este rugăciunea, după cum o numeşte un părinte din vremea noastră. Avem medici buni, mulţi sunt creştini adevăraţi, care încearcă să îi ajute pe cei care se află în suferinţă, punând mila lui Dumnezeu mai presus de toate“, a spus mitropolitul în discursul său.

În atmosfera sumbră, dată de vremea ceţoasă şi de temperaturile foarte mari pentru această perioadă, celebrarea s-a încheiat şi cu o îmbulzeală mai mică, cu oamenii alergând după IPS Teofan să fie binecuvântaţi cu agheasmă pentru noul an, unii dintre ei plecând acasă şi cu 10 litri de agheasmă, luaţi în bidoane mari, de 5 litri.