Bogat și nebun? Fii doar bogat (I)

În prima duminică am văzut cum un bogat nemilostiv și zgârcit ajunge în iad, iar săracul Lazăr, ce cerșea la poarta lui, este dus de îngeri în sânul lui Avraam. Apoi, duminica trecută, am învățat de la samarineanul milostiv ce înseamnă să-ți iubești aproapele. În ultima duminică din noiembrie vom afla ce l-a întristat pe un dregător bogat căruia Mântuitorul îi dezvăluie cum poate să strângă adevăratele comori, cele din ceruri. Tot despre un bogat este vorba și în Evanghelia ce se va citi în biserici în duminica ce urmează, încât ne putem întreba care este motivul pentru care se acordă atâta atenție acestui subiect: bogăția materială. Unii ar putea să reproșeze celor care au ales să se citească în biserici aceste pericope faptul că nu prea au dat dovadă de simț practic, că mesajul acestor pilde se adresează celor bogați pe care, din păcate, rareori îi vezi venind duminica la Sfânta Liturghie. Ei bine vom vedea că, de fapt, aceste pilde ne vizează pe toți, chiar și pe cei mai săraci dintre noi.

Dar mai întâi să ne oprim puțin asupra pildei de duminica viitoare (de la Luca 12, 16-21), cea din care aflăm că unui om bogat i-a rodit țarina din belșug. Cei care au cunoștințe de agricultură știu foarte bine că oricât de harnic ai fi, dacă Dumnezeu nu rânduiește ploaie la timp, dacă nu ferește recolta de tot felul de dăunători, dacă nu potolește vânturile puternice nu poți obține mare lucru de la culturile respective. Agricultorul, mai mult ca oricare altul, știe că toate sunt la voia lui Dumnezeu și numai El poate hotărî dacă într-un an recolta este bună sau, dimpotrivă, pământul este pustiit. Fără îndoială că și bogatul căruia i-a rodit țarina din belșug știa că meritul nu este al lui. Și atunci ce face el? Ridică mâinile sale spre cer și mulțumește Domnului pentru mila și îndurările sale? Este el recunoscător Celui de Sus pentru binecuvântările pe care le revarsă asupra pământului său? Îi trece măcar prin gând că din belșugul roadelor sale ar putea să mai ajute și pe cei mai săraci, care nu au ce pune pe masa lor? Nu. El are o singură grijă: unde va depozita recolta întrucât hambarele sale sunt prea mici. Și deja îi încolțește în minte planul prin care va zidi hambare mai încăpătoare după ce le va strica pe cele actuale. E ca și cum atunci când cineva ne oferă un dar, iar noi, în loc să-i mulțumim măcar, am începe imediat să ne gândim unde putem dosi acel cadou pentru a putea să ne bucurăm doar noi de el.

Observăm că în gândirea acestui bogat apare foarte des pronumele posesiv. El vorbește despre „roadele mele”, „jitnițele (hambarele) mele”, „grâul și bunătățile mele”, „sufletul meu”. Aceste cuvinte ne indică un om extrem de egoist și cu un simț al proprietății cu totul exagerat. Această atitudine, de a ne raporta la cele din jurul sau din interiorul nostru ca și cum ar fi cu adevărat proprietatea noastră nu este, din păcate, specifică doar bogaților. Și cei mai săraci din punct de vedere material, vedem că se atașează de câte ceva (oricât de neînsemnat ar fi acel lucru) și pot da dovadă de mult egoism. Pentru că, așa cum se știe, nici bogăția în sine nu-i un păcat, nici sărăcia nu e o virtute, ci modul cum ne raportăm la bunurile materiale ne diferențiază în fața lui Dumnezeu, ne împarte în buni și în răi.

De fapt și de drept ce este pe lumea aceasta și care să ne aparțină cu adevărat? Sfântul Nicolae Velimirovici spune că în păcatul originar săvârșit de primii oameni, Adam și Eva, regăsim și patima hoției. Ei au furat din fructul oprit, din ceea ce nu le era dat lor. Și urmașii lor au moștenit această predispoziție, tentație de a fura de la Dumnezeu și de la oameni. Iar „pentru ca omul să se păzească de apucăturile hoțești, trebuie să privească la tot ceea ce are ca fiind ale lui Dumnezeu. De orice lucru s-ar folosi, să știe că folosește lucrul lui Dumnezeu, nu al său. Când stă la masă și mănâncă pâine, să mulțumească lui Dumnezeu, pentru că a lui Dumnezeu e pâinea”. (Va urma)

Publicitate și alte recomandări video