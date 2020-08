Bogdan Andone: E un talmeş balmeş în capul lui Alibec, cred că nici nu doarme noaptea

"Astea au fost discuţiile cu el toată săptămâna, ziua de ieri, ziua de astăzi, a venit avionul, nu a venit avionul, a venit oferta, nu răspunde patronul la telefon, plec, nu plec, plec după meci, i-am spus mai bine nu joci dacă nu eşti concentrat sau nu te poţi focusa pentru joc. Probabil că a vrut să joace dar s-a văzut teamă, frică, a avut două situaţii în prima repriză la 0-0, exact cum îi plac lui. S-a văzut o lipsă de decizie, neinspiraţie, e dificil pentru el. E un talmeş balmeş în capul lui, cu siguranţă şi-ar dori să plece, cred că nici nu doarme noaptea. Nu putem să o mai ducem aşa. Au mai fost jucători care şi-au dorit să plece în această perioadă, a fost Lazăr, Răduţ, Budescu, e dificil de lucrat aşa. Nu avem atmosferă bună pentru că sunt multe frământări, chiar ieri după amiază am intrat târziu în cantonament, a fost pe ultima sută de metri. Mai sunt 25 de etape sau câte sunt, mai multe, că sunt mai multe echipe, 30 de etape până la intrarea în play off, nu se schimbă datele problemei" a spus Andone, potrivit telekomsport.ro.

El a precizat că nu are ce să le reproşeze jucătorilor după meciul cu FCSB: “Nu prea sunt multe de spus. FCSB, mult mai pregătită fizic, mult mai puternică în contacte, dueluri, a fost un meci fără istoric. Am spus-o şi înainte de joc, nu avem ritm, nu avem antrenamente, a fost extrem de dificil şi pentru băieţi, au încercat, chiar nu am ce să le reproşez. Atât au putut astăzi. Probabil după pauza pentru echipa naţională, pentru etapa a treia, după meciul de la Craiova. Budi a simţit imediat după prima schimbare la gambă o contractură şi tot a venit că mai pot, că nu mai pot, deja aveam trei soluţii şi la pauză a zis că mai încearcă cinci minute să vadă cum e dar era clar că îl incomoda şi la alergare".

Denis Alibec a declarat, potrivit digisport.ro, că vrea să plece de la Astra: "Nu prea aveam capul aici, dar am încercat să fac tot posibilul. Încă aştept să se înţeleagă cluburile între ele, mai mult nu vă pot spune. Sunt în discuţii cu mai multe echipe, să vedem ce se va întâmpla. Ultimul cuvânt îl are domnul Niculae, eu am încercat să vorbesc cu el. O să vedeţi când o să plec. Eu nu mai pot să fiu mental aici, să dau totul pe teren, vreau altceva. Dacă voi rămâne, voi juca în continuare, n-am ce să fac. Domnul Niculae se mai gândeşte, vom vedea zilele astea".

Formaţia FCSB a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 (2-0), echipa Astra Giurgiu, în prima etapă a Ligii I. Au marcat Man ’33, Tănase ’36 şi Moruţan ’90+1 (penalti).