Bogdan, despre Orban: Nu știu ce l-a apucat, la experiența pe care o are, să facă acest lucru

Rareș Bogdan a declarat că nu va vota împotriva lui Florin Cîțu și a Guvernului său pentru că are încredere în el că este ”un premier care vrea să facă un bine acestei țări”.

”Nu votez împotriva lui Florin Cîțu și a Guvernului său pentru că îl consider un premier reformist și un premier care vrea să facă un bine acestei țări. Știu ce înseamnă în momentul acesta bani europeni, acest plan Marshall pentru România și mă interesează la fel de mult ca ei să îl putem implementa. Cred că problemele noastre interne trebuie discutate intern. Florin Cîțu este cel care dictează politicile interne și ceea ce face a dovedit extrem de clar, inclusiv din punct de vedere economic, că știe ce face. El conduce o țară care are cea mai mare creștere economică, este un om care negociază de la egal la egal și l-am văzut cu ochii mei în discuțiile cu comisari și cu președinta comisiei, este un om care știe ce înseamnă aceste miliarde care vin spre România și trebuie implementate. Plus că sunt investitori, o să anunțe în curând, investitori grozavi pentru această țară”, a declarat Rareș Bogdan.

"Sunt trei ani în care războaiele trebuie să înceteze. E anormal și de aceea m-am supărat puțin pe Ludovic, o să-i și spun. Nu e normal să ducă conflictele și am promis cu toții că nu ne atacăm în spațiul public. Nu știu ce l-a apucat, la experiența pe care o are, să facă acest lucru", a mai declarat, luni, Rareş Bogdan.

