Bolnavii post Covid pot face terapie recuperatorie

Conf. Dr. Paraschiva Postolache, Sef Secție Clinică Recuperare Medicală Respiratorie: „Da, soțul dumneavoastră poate fi ajutat. Am început de câteva luni să internăm pacienți post Covid și avem din ce în ce mai multe cazuri. Cu o serie de restricții, din păcate, însă este obligatoriu să urmăm niște pași. Se face programare în Clinică, se face programare la Triaj, pe ore, cu mențiunea că trebuie respectate orele și toate circuitele. După aceea, i se face pacientului testul rapid și testul RT-PCR. După testul rapid, dacă acesta este negativ, îl conducem pe pacient în Clinică și acolo așteaptă cel puțin 6 ore, dacă vine în cursul dimineții, până ne vine răspunsul de la testul RT-PCR. Și dacă și acesta este negativ, pacientul va fi internat într-un salon de cinci paturi cu încă maximum două persoane. Sau dacă merge într-un salon de patru locuri, aici va mai sta doar cu încă o persoană. Luăm aceste măsuri de distanțare fizică, chiar dacă bolnavii au rezultatul testului negativ.

Apoi, pacienții sunt programați peste tot, pe zile și ore, atât pentru explorări, cât și pentru terapia de reabilitare respiratorie. Prin respectarea cu strictețe a acestor măsuri, încercăm să limităm, pe cât posibil, această transmitere comunitară, care, în ultima vreme, a luat o amploare foarte mare iar numărul de cazuri, vedem cu toții, este din ce în ce mai mare.

Înțeleg starea de oboseală pe care o acuză soțul dumneavoastră. Încă de la prima pacientă post Covid pe care am îngrijit-o în Clinică, am constatat că oboseala excesivă, cu capacitate de efort redusă, este simptomul întâlnit la majoritatea bolnavilor care au rămas cu sechele. Pacienta de care v-am pomenit, este o colegă de-a noastră, asistentă medicală care, deși a avut o formă de boală moderată, acuza o oboseală atât de mare, încât nici nu putea să vorbească. Spunea câteva propoziții, după care îmi făcea semn să o las să se mai odihnească. La CT-ul de torace am văzut că avea câteva benzi de fibroză dar care nu explicau acea oboseală și-atunci ne-am gândit că sunt și alte modificări, apreciind că și musculatura respiratorie este afectată. După încheierea tratamentului, aceasta a plecat de la spital într-o stare semnificativ îmbunătățită, cu recomandarea de a continua programul de reabilitare respiratorie la domiciliu si a ne revedea după trei luni.

Apreciind că avem toate motivele să credem că oboseala excesivă este cea mai importantă urmare a îmbolnăvirii cu SARS-COV-2, în cadrul programului de reabilitare, lucrăm foarte mult pe această componentă. Din cauza afectării musculaturii respiratorii, folosim o serie de dispozitive pentru antrenamentul acesteia. Ca urmare a eficienței acestor dispozitive, pentru antrenamentul musculaturii respiratorii, în țările din jurul nostru acestea sunt oferite pacienților gratuit, doar pe baza recomandării pneumologilor. În baza memoriilor pe care le-am făcut, sperăm ca și la noi să se întâmple acest lucru, mai ales că aceste dispozitive sunt foarte ieftine. Pacienţii ar urma să le primească gratuit, doar în baza unei recomandări medicale, așa cum se întâmplă pentru bolnavii care au nevoie de concentratoare de oxigen. Vă pot asigura că aceste dispozitive sunt foarte benefice. Atât cele pentru antrenamentul musculaturii inspiratorii, cât şi cele care facilitează expectorația și care, secundar, antrenează musculatura expiratorie. Sunt foarte utile pentru acești pacienți, care au și secreții, și cu ele îi ajutăm să expectoreze mai ușor. În acest dispozitiv, pacientul suflă (expiră) prelung, după un inspir profund. Astfel, îi ajutăm să elimine parte din secreții și, în același timp, pacientul își antrenează și musculatura expiratorie, îi crește capacitatea efort și scapă de această oboseală.

Majoritatea pacienților care ni s-au adresat până acum, și au avut COVID-19, sunt persoane tinere, până în 50-55 de ani, numărul celor care ne solicită ajutorul fiind în creștere.

Singura problemă este cea pe care am menționat-o deja, cu programările, cu faptul că nu mai putem interna patru sau cinci bolnavi într-un salon, ci doar doi, maximum trei, astfel că a scăzut numărul celor care au acces la terapia din spital.

Reabilitare pulmonară li se poate face, însă, tuturor pacienților, indiferent de vârstă sau de stadiul bolii. Încercăm să-i ajutăm chiar și pe cei intubați, aflați în decubit ventral.

Pacienții care vin la noi fac, la internare, o serie de teste de evaluare a capacităţii de efort: testul de mers de 6 minute, testul de oximetrie, testul la ergospirometru, iar toate acestea pun în evidență o capacitate de efort mult diminuată. Un rol foarte important în reabilitarea lor îl au fizioterapeuții, care îi învață pe acești pacienți o serie de exerciții de gimnastică medicală, alcătuindu-le un program strict individualizat, care durează circa 40-45 de minute. O să vă surprindă, poate, dar kinetoterapeutul îl învață pe pacient cum să respire, cum să tușească, cum să expectoreze. Cei mai mulți dintre noi, dacă ar ajunge în Secţia Clinică Recuperare Medicală Respiratorie vor avea surpriza să constate că nu știu să facă corect niciunul dintre aceste gesturi, aparent banale.

Pentru că ne-am gândit și la cei care nu pot ajunge încă în Clinică, acestora le-am postat pe youtube o serie de filmulețe cu exercițiile făcute în spital, dar pe care le pot face și acasă. Cu recomandarea ca, inițial, să le facă la o intensitate şi durată mai mică și mai degrabă să crească numărul de repetări. Această recomandare le-o facem și pacienților din spital, spunându-le, însă, să le repete de câte ori pot, în fiecare zi. În felul acesta, capacitatea de efort va crește progresiv.

În consecință, până primiți confirmarea internării în spital, îi recomand soțului dumneavoastră să înceapă să facă acasă aceste exerciții. Ele sunt prezentate explicit și, cu siguranță, îl vor ajuta să respire mai bine, să-i scadă oboseala și să-i crească capacitatea de efort. Apoi vom extinde aceste exerciții în spital“.