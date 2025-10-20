Bolojan, reacție după decizia CCR. „Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48 ani”

Premierul anunță că Guvernul va relua demersul pentru reformarea pensiilor speciale, după ce Curtea Constituțională a respins legea pe motive procedurale.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni după decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților, respinsă cu o majoritate strânsă, de 5 la 4. Șeful Guvernului subliniază că reforma rămâne un obiectiv prioritar, asumat de întreaga coaliție, și promite reluarea procedurii legislative.

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4”, a scris Ilie Bolojan într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit premierului, decizia Curții nu vizează fondul reformei, ci o chestiune strict procedurală. „CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a subliniat Bolojan.

El a criticat în termeni duri sistemul actual de pensionare al magistraților, pe care îl consideră „un privilegiu insuportabil social și bugetar”.

„Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a punctat premierul.

În ceea ce privește obiecția de neconstituționalitate ridicată de CCR, aceasta a vizat perioada de așteptare a avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Guvernul a solicitat avizul în 22 august, iar pe 1 septembrie a angajat răspunderea pentru lege, fără a aștepta răspunsul CSM.

„Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. (…) Termenul de 10 zile a fost considerat rezonabil de 4 dintre judecătorii CCR. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a mai spus Bolojan.

Guvernul urmează acum să reia procesul legislativ, cu respectarea noilor cerințe procedurale stabilite de Curte. Miza este una majoră: reforma pensiilor speciale reprezintă un angajament-cheie al României în cadrul PNRR, iar întârzierea ei riscă să afecteze tranșele de finanțare europene.

