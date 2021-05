Bolovan uriaș pus de câțiva localnici pe liniile Mocăniței de la Moldovița. Scandal pornit de la un chioșc alimentar

La fața locului au ajuns echipaje ale poliției și jadarmeriei, încercând să detensioneze situația, însă lucrurile sunt destul de încurcate în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra respectivei suprafețe de teren, astfel încât probabil soluția va veni până la urmă de la o instanță de judecată.

Georg Hocevar, patronul firmei care exploatează Mocănița susține că un localnic, Pavel Chiras, ar fi fost intabulat abuziv în 2011 pe o porțiune de teren care cuprinde un tronson de 60 de metri al liniei de cale ferată. Conform lui Hocevar, moștenitorii lui Chiras, ar avea un chiosc la capatul liniei trenului și ar fi șantajat conducerea firmei care exploatează Mocănița, folosindu-se de acel act care le atestă proprietatea asupra parcelei de teren. Practic, scandalul ar fi dat în clocot atunci când Mocănița nu a mai oprit la chioșcul respectiv.

”Serviciul de urbanism din cadrul Primariei Moldovita a identificat cum a avut loc aceasta intabulara abuziva pe terasamentul Mocanitei noastre, veche de peste 133 de ani, si impreuna cu topograful nostru din Campulung am inceput demersurile impotriva mostenitorilor d-lui Pavel Chiras in vederea retrocedarii terenului in cauza in favoarea Primariei Moldovita. Speram ca prin o ordonanta presidentiala a Judecătoriei Campulung situtatia creata se va rezolva in cel mai scurt timp”, susține Hocevar.

”Mocanita Hutulca circula incepand cu anul 2005 pe vechiul traseu a liniei forestiere CFF Moldovita, construit in 1888 de proprietarul de gater Louis Ortlieb din Muenchen. In anul 1910 linia a fost preluata de fondul Bisericesc, care dupa al doila razboi mondial a ajuns in evidentele societatii SOVROM, mai tarziu fiind regasita in evidentele diferitelor ministere din cadrul guvernului Romaniei socialiste. Ultimul proprietar care a avut linia in administrare a fost Ocolul Silvic Moldovita care in 2002 a inchis transportul de masa lemnoasa pe aceasta linie.

Activitatea noastra in Moldovita se bazeaza pe o decizie a consiliului local Mocanita din 2005 in care s-a hotarat ca societatea noastra sa reconstruiasca linia pe terenul primariei Moldovita pana la KM 16 in Argel.

