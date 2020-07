"Bomba" cu COVID din centrul Iaşului: Testul tzatziki

Locatarii blocului din preajmă sunt îngrijoraţi, fiindcă de multe ori, cum au fost şi zile ploioase, zeci de persoane s-au adăpostit în scara blocului, blocând interfonul, dar şi calea de acces.

Aceştia povestesc că există o parte, care nu e majoritară, din rândul celor care vin să se testeze care nu poartă mască de protecţie şi că oamenii se aglomerează la intrarea în laborator, unde nu le este permis accesul decât, pe rând, celor care vin să li se preleveze mostrele.

„Parcă ar fi o tabără de refugiaţi din Siria. Se adună zilnic peste 200 de oameni, claie peste grămadă, unii fără măşti. Ocupăt toată aria dintre bulevard şi Biserica Talpalari, într-o dezordine şi o hărmălaie de nedescris. Când ploua, lunea aceasta, au intrat şi în scară, iar o parte dintre ei, statistic vorbind, sunt clar infectaţi. Aici locuieşte de principiu o comunitate îmbătrânită, foşti medici, profesori, şi locatarii sunt oripilaţi“, a declarat pentru „Ziarul de Iaşi” unul dintre locatarii blocului.

El a descris că strada se aglomerează mult, oamenii se aşază pe două secţiuni în rând care se ramifică spre bulevard, iar pietonii şi locatarii trec cu greu, făcându-şi loc prin mulţime, fără a putea să se respecte vreo normă de distanţare.

A fost chemată de două ori poliţia, săptămâna care tocmai s-a încheiat, dar locatarii spun că oamenii s-au aşezat și au respectat distanţa doar cât a stat un poliţist acolo, apoi „s-a revenit la nebunia anterioară“.

„Vin şi de la 4 dimineaţa. E o nebunie!“

„Ziarul de Iaşi“ a luat legătura cu reprezentanţii Laboratoarelor Praxis, care s-au declarat la fel de speriaţi şi de preocupaţi de problemă, spunând că este imposibil să controleze mulţimea cu ce angajaţi lucrează în condiţii de maximă securitate în laborator, aşa că de săptămâna viitoare vor veni unul sau doi agenţi de la o firmă de pază în încercarea de a păstra o distanţare socială.

Cristina Hristodorescu, administrator al companiei, spune că locatarii au tot dreptul să se îngrijoreze fiindcă faţă de începutul pandemiei, când se făceau circa 50-100 de teste la cerere pe zi, acum în laboratorul de la Iaşi se fac circa 800 zilnic, venind probe din toate judeţele Moldovei.

Iar din acestea, minimum 10% sunt pozitive, inclusiv din rândul celor care fac testele la cerere, fiindcă Praxis are contract şi cu DSP pentru a realiza teste la solicitarea acestora pentru depistarea infecţiei cu COVID-19.

„Lucrăm 24 de ore, în trei ture, şi nu ştiu ce putem face acolo. Am rugat o firmă de pază să ne dea o persoană de ordine, două dacă nu face faţă, fiindcă este absolut imposibil să facem programări. Am făcut pe ore, am lungit programul, şi cu toate acestea oamenii nu respectă deloc aceste detalii. Toţi vor dimineaţă, toţi vin dimineaţă, coada începe uneori şi de la ora 04.00, este o nebunie. Pleacă în străinătate și au nevoie de teste care să arate că nu au infecţia“, a declarat Cristina Hristodorescu.

Cât costă testul la Iaşi? De la 250 de lei la 390

Gradul mare de solicitare de la Laboratoare­le Praxis se datorează şi faptului că au, în momen­tul de faţă, cel mai mic preţ pentru testul RT-PCR din Iaşi.

„Ziarul de Iaşi” a inventariat toate laboratoarele care se lăudau sau care aveau sponsorizat faptul că fac teste RT-PCR pentru depistarea infecţiei cu noul coronavirus şi am descoperit că, deşi sunt câteva zeci, majoritatea face doar teste de anticorpi, altele doar teste rapide (care depistează tot anticorpii) şi foarte puţine au laboratoare proprii de efectuare a testelor.

Am reuşit să identificăm doar şase puncte care fac astfel de teste în Iaşi. La Clinica Sante costă 315 lei, testele se fac în Bucureşti, dar sunt deja programări făcute până în luna septembrie, deci capacitate lor este depăşită în momentul de faţă.

La „Regina Maria“, testul RT-PCR costă 390 de lei și vine în trei zile lucrătoare. Cum ne-a fost recomandată programarea pentru ziua de ieri, vineri, rezultatele urma să le primim abia miercurea viitoare.

Până la începutul săptămânii trecute, şi Synevo România recolta pentru astfel de teste la Iaşi, dar aceştia au anunţat pe site-ul lor că volumul de probe primite de la Direcţiile de Sănătate Publică în ultimele zile a fost atât de mare încât nu au mai putut realiza programări pentru testări în regim privat.

Astfel de teste se fac şi la Medlife, iar la nivelul zilei de ieri, primul loc disponibil era abia pe 3 august, iar rezultatele sunt aşteptate în patru zile lucrătoare. Costul testului la „Medlife“ este de 295 de lei.

În afara acestora, teste se mai realizează și la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, doar pe bază de programare telefonică și doar în limita disponibilităţii laboratorului, costul fiind de 290 de lei, dar rezultatul se oferă în 24 de ore.

În aceste condiţii, oferta de la „Praxis“ pare cea mai bună și este la aceeaşi valoare încă din luna aprilie, de când au început primele testări în pandemie: 250 de lei testul, rezultatele fiind primite în 24 de ore.

Reprezentanţii acestor laboratoare au precizat pentru „Ziarul de Iaşi” că toate testele realizate de ei sunt raportate în fiecare dimineaţă către INSP şi că figurează în statisticile făcute zilnic publice. Toate testele care ies pozitiv sunt redirecţionate către DSP, iar DSP ia legătura cu persoanele respective pentru a demara ancheta epidemiologică.