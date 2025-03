Bombița de la Roznovanu: înregistrări ambientale fierbinți sau calde. Iaca cine e artizanul!

Of, of, și când te gândești că și fostului jupân al actualului jupân, nea Gigi, la vremea lui tot dintr-astea îi plăceau, spionările, inclusiv alea prin camere de hotel, unde se probau chiar și saltelele, of. Dar, stați puțin, doar nu, Doamne-ferește, înregistrările astea merg mai departe, știți voi unde? Nu, nu se poate…

În fine, haideți mai bine să vă dăm un sfat util: când conțilierul cu pricina intră în odaie și pune telefonul pe masă, voi, atenție mare: păsăricaa!!

Văleleu, oameni buni: deci ipochimenul ăsta a fost șef al prifecturii de la Iași, bașca oficial în Guvern? Vai de capul nostru!

Băbăete băă, vă dați seama? Ipochimenul acesta politic care pune asemenea măscări pe pagina lui de Facebook, cu comentarii absolut grețoase dar și infantile, a fost subprefect pesedist al Iașului, băi nene băii… Ba chiar pentru o vreme și prifect plin, dacă ne aducem noi bine aminte, iar până de curând, pentru ani buni, a fost și conțilier pe la ministerul Sănătății, plantat acolo de Ponta, chipurile să supervizeze implementarea spitalelor regionale, deși în realitate era un fel de trântor de lux, treabă pentru care a încasat de la stat, timp de ani de zile, câte 8.000 de leuți la fiece lună.

Bun, înțelegem acuma că personagiul, trăitor precum Antonescu pe banii convivei de ceva vreme, speră în imaginația lui afectată de Mercur în retrograd să-l relanseze în acest mod inteligent pe suveranistul pro-putinist și pro-Xi Ponta în cursa pentru prezidențiale, ca ulterior, poate-poate, să-i arunce acesta și lui un ciolănel înspre Iași.

Dar, în fine, atâta l-a dus pe el neuronu’, asta e: altceva voiam să întrebăm. Dar, iote, ne-a luat-o înainte amicul lui, acolo pe Facebook!

PS1: Văleleuuu…

Alintăturile lui Bolo

Cică în zona liberală s-ar face tot mai multe presiuni asupra lui Bolo ca să își asume el candidatura la prezidențiale în locul lui Crin, pe motiv că sondajele îi dau lui șanse, și deloc celuilalt. Bolo însă nu ar fi deloc hotărât să facă pasul, pe motiv că, zice el, i-ar sta mai bine în funcția de premier. Băbăete, vezi că, alături de oamenii lui Ciolacu, funcția aia e încă pe gard, ai grijă!

PS2: Termenul limită pentru depunerea unei candidaturi, adică inclusiv cele minim 200 mii de semnături, este 15 martie. Adică peste 10 zile. Hmm, cam pe muche…

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

