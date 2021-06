Booking.com va rambursa ajutoarele primite în perioada pandemiei

Deputaţii olandezi şi-au exprimat zilele trecute nemulţumirea după dezvăluirile cotidianului NRC, conform cărora, anul trecut, Booking.com a acordat bonusuri în valoare de peste 28 de milioane de euro directorilor companiei. Aceasta, în condiţiile în care platforma a beneficiat de subvenţii guvernamentale care să îi permită să îşi plătească în continuarea cheltuielile salariale, în pofida unei scăderi semnificative a cifrei de afaceri, în contextul pandemiei de Covid-19.

„Am auzit dezbaterea care a avut loc în societatea olandeză în ultimele zile, am luat-o în serios şi suntem conştienţi de sensibilitatea subiectului. Chestiunea dacă vom rambursa subvenţiile a fost întotdeauna pe masa discuţiilor, însă am dorit să abordăm acest subiect în momentul în care am fi intrat într-o perioadă financiară mai stabilă”, a informat un purtător de cuvânt de la Booking.com, într-un comunicat.

În luna august a anului trecut, Booking.com a anunţat că se va despărţi de un sfert din cei aproximativ 17.500 de salariaţi, pe fondul pandemiei. În urma unor programe de restructurare, care s-au finalizat la începutul acestui an, compania susţine că operează într-un mediu cu un grad ridicat de incertitudine, cu pierderi de peste 165 de milioane de euro în primele patru luni din 2021, se mai arată în comunicatul de presă. Cu toate acestea, compania susţine că în prezent este pe calea relansării.

„Vom rambursa subvenţiile primite”, se precizează în comunicat.

