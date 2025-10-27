MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Botoșaniul lui Leo merge grozav în Superliga! FC Botoşani – FC Hermannstadt 2 – 0

De Redacția
luni, 27 octombrie 2025, 19:32
2 MIN
Botoșaniul lui Leo merge grozav în Superliga! FC Botoşani – FC Hermannstadt 2 – 0

Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă, scrie News.ro.

Meciul de la Botoşani a început cu un moment nefericit, Narcis Ilaş accidentându-se grav la genunchi. Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii. În minutul 18 Cîmpanu a şutat, Căbuz a respins , mingea a ajuns la Kovtalyuk, iar acesta a înscris pentru gazde. După zece minute elevii lui Grozavu şi-au mărit avantajul, cu golul lui Charles Petro. Mailat a trecut pe lângă golul de 3-0 în minutul 34 şi la pauză FC Botoşani a intrat cu avantaj de două goluri.

Sibienii au avut şi ei o şansă, în minutul 70, dar Sergiu Buş a trimis pe lângă poartă, iar Anestis a scos incredibil la lovitura de cap a lui Karo, în minutul 82. Căbuz a respins şi el, în minutul 87 la lovitura liberă executată de Bordeianu şi FC Botoşani – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-0.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, ajungând la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Hermannstadt este penultima în clasament, a 15-a, cu 10 puncte.

FC BOTOŞANI: Anestis – Ilaş (A. Dumitru 15), G. Miron, Pape Diaw, Ţigănaşu – Charles Petro, M. Bordeianu – G. Cîmpanu (Friday Adams 46), Ongenda (Bodişteanu 67), Mailat (Mitrov 59) – Kovtalyuk. ANTRENOR Leo Grozavu

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă, Bejan (Karo 46), Selimovic – Antwi, Biceanu (A. Chiţu 46), A. Ivanov, Oroian (Dr, Albu 46), K. Ciubotaru (L. Stancu 72) – Gjorgjjevski (S. Buş 61), Neguţ. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu
Cartonaşe galbene: Friday Adams 81, Bodişteanu 87 / Bejan 30, A. Ivanov 87

Arbitri: Cristian Moldoveanu – Romică Bîrdeş, George Duţă

Arbitri VAR: Horia Mladinovici – Andrei Antonie

Foto: Facebook/FC Botoșani

Etichete: fc botosani, Leo Grozavu, liga 1

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network