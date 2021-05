Brad Pitt a câștigat custodia comună a copiilor pe care îi are cu Angelina Jolie

Un judecator din California i-a acordat actorului american Brad Pitt custodia comuna a copiilor sai in procedura de divort cu fosta sa sotie, actrita Angelina Jolie, care solicita custodie deplina, a informat presa americana.

Decizia luata de judecatorul pensionat John Ouderkirk, care oficiaza intr-un cadru privat si nu intr-un tribunal, valideaza principiul custodiei comune, in care parintii au drepturi egale.

Decizia survine la aproape cinci ani dupa ce Angelina Jolie (46 de ani) a depus cererea de divort, in septembrie 2016. Actrita a sesizat justitia pentru a obtine demiterea judecatorului in acest dosar, o procedura inca in desfasurare.

Aceasta decizie se refera la cinci dintre cei sase copii ai fostului cuplu, Maddox Jolie-Pitt (19 ani) fiind acum major, si poate fi atacata in justitie.

Brad Pitt si Angelina Jolie nu mai sunt casatoriti oficial din aprilie 2019, insa nu au rezolvat inca problema partajului.

In 2018, cele doua vedete de la Hollywood au ajuns la un acord temporar pentru custodia comuna a copiilor lor, in conditii care au ramas confidentiale, dar nu au putut conveni asupra unei formule permanente.

Aflati amanunte de pe ziare.com.