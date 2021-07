Brăila: Poliţia cercetează un posibil caz de răpire în urma unor imagini filmate într-un autobuz în care apare o fetiță care plânge și se zbate în brațele unui bărbat

"Vă informăm că duminică, în jurul orei 22,00, Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că, într-un autobuz destinat transportului în comun, care circula pe raza municipiului, ar fi fost un bărbat brunet care ţinea în braţe un minor care plângea şi încerca să se smulgă din braţele bărbatului. În prezent, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea situaţiei de fapt", a transmis IPJ Brăila.

„Un filmuleț publicat pe rețelele de socializare a creat un val uriaș de reacțîi în rândul internauților: o fetiță plânge și se zbate în brațele unui bărbat de etnie roma! Scenă care a trezit numeroase semne de întrebare s-a întâmplat, duminică seară, în autobuzul de pe traseul 17”, scrie publicația debraila.ro care a publicat pe pagina de Facebook și imagilile video.

„Fetiță îi dădea palme bărbatului și îl împingea că să scape din brațele lui. Când a urcat cu ea, fetiță țipă după mama să. Nu am apucat să filmez tot! Bărbatul părea foarte speriat. Nimeni din autobuz nu i-a atras atenția… Eu am filmat și am sunat la 112. La un moment dat, bărbatul a coborât din autobuz și cred că a urcat în altul”, a declarat adolescentul care a surprins imaginile pentru publicația amintită.

Imaginile video pot vi văzute aici.